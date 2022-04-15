Общество 15.04.2022 в 08:54
В Бурятии стартовало голосование за объекты благоустройства
155 дизайн-проектов будут соревноваться за право на реализацию в 2023 году
Текст: Нина Павлова
В Бурятии стартовало голосование за объекты благоустройства. 155 дизайн-проектов будут соревноваться за право на реализацию в 2023 году. Жители Бурятии будут решать, что следует благоустроить в первую очередь, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.
На голосование будут вынесены как объекты благоустройства, так и дизайн-проекты пространств, которые были отобраны ранее. И проголосовать за них сможет каждый россиянин старше 14 лет.
Отдать свой голос можно на специальной платформе 03.gorodsreda.ru уже сегодня.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и продлится до 30 мая.
Напоминаем, что проект по формированию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года в Бурятии. За прошедшее время в регион было привлечено более 1 млрд рублей. Основная цель — сделать города более комфортными для жителей и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.
На голосование будут вынесены как объекты благоустройства, так и дизайн-проекты пространств, которые были отобраны ранее. И проголосовать за них сможет каждый россиянин старше 14 лет.
Отдать свой голос можно на специальной платформе 03.gorodsreda.ru уже сегодня.
«Сегодня стартовало голосование по выбору объектов благоустройства. Этот проект позволяет максимально упростить участие граждан в жизни города или села и сделать так, чтобы общественные пространства отвечали потребностям всех групп населения»- прокомментировал зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и продлится до 30 мая.
«Эти шесть недель важны, ведь конкурс даёт возможность услышать мнение непосредственно тех, для кого создаются общественные пространства. Мы призываем жителей Бурятии проявить интерес к голосованию, так как оно влияет на повышение комфорта жизни в вашем городе или районе»- поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Напоминаем, что проект по формированию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года в Бурятии. За прошедшее время в регион было привлечено более 1 млрд рублей. Основная цель — сделать города более комфортными для жителей и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.
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