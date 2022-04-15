В Бурятии стартовало голосование за объекты благоустройства

«Сегодня стартовало голосование по выбору объектов благоустройства. Этот проект позволяет максимально упростить участие граждан в жизни города или села и сделать так, чтобы общественные пространства отвечали потребностям всех групп населения»

«Эти шесть недель важны, ведь конкурс даёт возможность услышать мнение непосредственно тех, для кого создаются общественные пространства. Мы призываем жителей Бурятии проявить интерес к голосованию, так как оно влияет на повышение комфорта жизни в вашем городе или районе»

- поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.