Общество 15.04.2022 в 09:33

В Бурятии пьяному водителю электроопора по колено

Любители выпить без прав «рулили» в Заиграевском районе


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Текст: Номер один
В Бурятии пьяному водителю электроопора по колено
В Бурятии за сутки пьяные водители устроили два ДТП с травматизмом Оба ДТП произошли в Заиграевском районе, водители не имели прав управления транспортными средствами и находились в состоянии опьянения, сообщили в республиканской ГИБДД.

Накануне около семи часов утра 45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны села Кижинга в направлении Заиграево в 7 км от села Новоселенгинск не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 48-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Оба мужчины находились в состоянии опьянения.

А в 22:45  в селе Унэгэтэй 34-летний нетрезвый водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя по улице Центральная,  наезд на электроопору. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.  

Напомним, сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей, на аварийно-опасных участках магистральных улиц будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.

Фото: ГИБДД


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