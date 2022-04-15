В Бурятии пьяному водителю электроопора по колено

В Бурятии за сутки пьяные водители устроили два ДТП с травматизмом Оба ДТП произошли в Заиграевском районе, водители не имели прав управления транспортными средствами и находились в состоянии опьянения, сообщили в республиканской ГИБДД.Накануне около семи часов утра 45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны села Кижинга в направлении Заиграево в 7 км от села Новоселенгинск не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.В результате ДТП водитель и 48-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Оба мужчины находились в состоянии опьянения.А в 22:45 в селе Унэгэтэй 34-летний нетрезвый водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя по улице Центральная, наезд на электроопору. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.Напомним, сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей, на аварийно-опасных участках магистральных улиц будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.Фото: ГИБДД