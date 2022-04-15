Общество 15.04.2022 в 09:38

Медицинские приборы нельзя вернуть

Роспотребнадзор разъяснил нюансы
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Текст: Номер один
Медицинские приборы нельзя вернуть
pixabay.com
«Купил в аптеке автоматический тонометр. По возвращении домой выяснилось, что почти такой же тонометр приобрела и жена. Можно ли вернуть деньги за тонометр, если с момента покупки прошло всего два дня».
Без подписи.

Отвечает Управление Рос­потребнадзора по Республике Бурятия:

— Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55.

В данный перечень включены товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях — медицинские приборы и аппаратура.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005–93 (ОКП), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 301, приборы для измерения давления, которым и является тонометр, относятся к классу продукции «приборы и аппараты медицинские».

В этой связи отказ продавца в обмене тонометра надлежащего качества на аналогичный товар, подходящий вам по указанным выше основаниям, является правомерным.
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