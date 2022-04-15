Медицинские приборы нельзя вернуть

Без подписи.

— Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55.В данный перечень включены товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях — медицинские приборы и аппаратура.В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005–93 (ОКП), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 301, приборы для измерения давления, которым и является тонометр, относятся к классу продукции «приборы и аппараты медицинские».В этой связив обмене тонометра надлежащего качества на аналогичный товар, подходящий вам по указанным выше основаниям,