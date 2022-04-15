Общество 15.04.2022 в 10:11

В Бурятии показатели суточного прироста COVID-19 замерли вокруг отметки 60

В стационарах получают лечение 237 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
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Текст: Номер один
В Бурятии показатели суточного прироста COVID-19 замерли вокруг отметки 60
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 423. Это на 61 больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 848). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 999 человек, за последние сутки – один человек (65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 57 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 237 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 113. За предыдущие сутки госпитализировано 28 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 49 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –10 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 313 коек: занято –237, свободно – 76 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,7%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 382 человека.

Выздоровели от коронавируса 131 753 (+109) человека, дополнительно снято  с наблюдения – 62.

В республике всего первично привиты коронавируса 473 966 человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 160 089 человек, завершили 147 080 человек.

Фото: pixabay.com.
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