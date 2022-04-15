В Бурятии охотники ловили соболей зверским способом

В селе Баргузин инспектор Бурприроднадзора остановил автомобиль, в котором обнаружил 8 мертвых соболей. При осмотре животных выяснилось, что зверь был добыт запрещенным способом – ногозахватывающими капканами, которые ломают лапки соболя.«По факту охоты недопустимыми орудиями или способами составлены административные протоколы Санкции статьи предусматривают лишение права осуществлять охоту на срок от 1 до 2 лет, наложение штрафа от 35 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты», - сообщили в ведомстве.В Бурприроднадзоре напомнили, что правила охоты запрещают использование ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами.Фото: Бурприроднадзор