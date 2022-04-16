Невероятные приключения француженки в Бурятии

«Тогда я потеряла 6 тыс. долларов, оплатив их за учебу, они в итоге «сгорели», поскольку много лет не могла приехать в Бурятию» - рассказывает Кристель Ремо.

«Я подала документы на постоянное место жительство в России, приобрела дом с участком в Зверосовхозе и занялась «импортозамещением», выращивая на огороде овощи» - шутит Кристель Ремо.

«Как увидят мой французский паспорт, удивляются, тут же начинают названивать начальству и отказывают, словно я какой-то иностранный шпион» - сетует Кристель.

«Свежий воздух, и голова не болит от бумаг» - смеется она.

«Целыми ночами не могла спать, не находила себе места, сразу поняла, всех иностранцев, как и меня, депортируют из страны, ведь этот опыт я уже проходила в 1993 году. За неделю потеряла десять килограммов» - рассказывает она.

«В общественных местах я старалась лишний раз не разговаривать, а когда спрашивали, откуда я, говорила, что с Кавказа, это почему-то сразу прекращало все разговоры. Кристель добавляет, что очень далека от киношного образа француженки: и во Франции, и в Москве полицейские при проверке у нее документов на улице почему-то принимали ее за уроженку Чечни» - говорит она.

Сегодня многие иностранцы вынуждены покинуть нашу страну. В том числе и те, для кого Россия и Бурятия стали частью их жизни. Среди них жительница Улан-Удэ Кристель Ремо, прожившая несколько лет в Бурятии, где занималась программами культурного обмена между школьниками.С бурятским народным искусством музыкант-баянист из Франции Кристель Ремо познакомилась еще юной девушкой в 1991 году, когда во Францию с гастролями приехал ансамбль «Сибирский сувенир» (ВСГИК). Очарованная экзотикой девушка приняла приглашение наших музыкантов и в 1993 году приехала в Бурятию, поступив на подготовительное отделение Института культуры по классу «баян».Однако, обучаясь в Бурятии, изучив за полгода русский язык и окончив подготовительное отделение, осенью 1993 года она вынуждена спешно покинуть страну. Ведь в октябре 1993-го, после попытки государственного переворота и штурма Белого дома, французское посольство отозвало домой всех своих граждан. И в аэропорту Шереметьево у Кристель, по ее словам, даже отобрали французский паспорт. Таким образом, в Улан-Удэ девушка пробыла полгода, успев лишь окончить подготовительные курсы.У себя на родине она преподавала игру на баяне, работала переводчиком на международных фестивалях. Но продолжала все время думать о Бурятии.В следующий раз приехала в Улан-Удэ в 2012 году на фестиваль «Звуки Евразии» и с того времени бывала в республике практически каждое лето.И в 2017 году решила переехать в Бурятию окончательно. К этому времени ее русский язык стал довольно неплохим, правда, акцент «с прононсом» остался. Без этого никак.Сама она выросла на ферме недалеко от французского города Бордо и говорит, что опыт сельского хозяйства имеется - у ее мамы полтора гектара виноградников. А что выращивать в Бурятии, ей было неважно. Вместо винограда и кукурузы – картошка, помидоры и кабачки.Резко континентальный климат француженку не напугал. Она признается, что с детства мечтала уехать из Франции. Вначале в Африку, затем в Азию. Бурятия ей подошла, край очень нравился, как и люди, живущие на этой территории. Особенно впечатлили бурятские национальные традиции, по ее словам, «в России осталось немного регионов, где они сохранились».А вот бюрократы, что во Франции, что в России, практически одинаковы, отмечает она. Для них главное - бумажка. Отдельная песня - учет, отметки, справки и ее постоянные посещения миграционной службы. Об этом она даже говорить не хочет. Кроме того, официально на работу в Бурятии так нигде ее и не взяли.В итоге ей пришлось заниматься репетиторством для состоятельных улан-удэнцев, желающих, чтобы их дети занимались с носителем французского языка. Однако больших денег Кристель это не принесло - французский язык не столь распространен в мире как английский.В результате француженке пришлось устроиться... дворником в местное ЖЭУ. Причем по блату, через бурятских знакомых. И все эти годы она ежедневно мела метлой улан-удэнские дворы.Одновременно Кристель организовала занятия вокалом и хореографией детей в народном ансамбле «Далитай» («Крылатые»). И в летнее время запустила программы обмена между школьниками Бурятии и Францией, вывозя в Париж наш самодеятельный танцевальный коллектив. По ее словам, во Франции ансамбль из Бурятии принимали очень хорошо. В концертных залах, а концерты проходили в основном в небольших деревнях и городках, всегда царил аншлаг. Зрители увидели народные танцы, ехор, насладились живым звуком национальных инструментов.А бурятские школьники между выступлениями съездили на океан, посмотрели на Эйфелеву башню, Лувр, прогулялись по парижским улочкам. Принимающая сторона организовала для них насыщенную культурно-развлекательную программу. Поскольку французы остались в восторге от нашего танцевального ансамбля, Кристель планировала расширить культурный обмен между школьниками обеих стран. Знакомя не только школьников, но и взрослых французов с самобытной культурой Бурятии.Но затем случилась пандемия и все заморозилось. Хотя сегодня, по ее словам, антивирусные ограничения были «пустяками». Ведь после 24 февраля для Кристель, по ее словам, все оборвалось окончательно.Тревоги усилились, когда ее банковскую карту заблокировали как принадлежащую иностранному гражданину. В Зверосовхозе отношение к ней резко поменялось: соседи смотрели косо, а некоторые открыто призывали ее уехать, поскольку она оказалась гражданкой «недружественной страны».В результате недавно она решила уехать во Францию не дожидаясь депортации. Однако продать свой дом не может. Все сделки с иностранцами заблокированы. Приходится все бросать. Как и в первый раз.Она купила железнодорожный билет до Москвы, поскольку в самолет ее большой багаж не берут. Оттуда в Стамбул и далее рейс в Тулузу. Поскольку француженка оказалась без денег, то 750 евро на билет дал ее ученик, причем переводы приходится осуществлять... через Монголию.Уезжать пришлось всего с двумя чемоданами, все остальное имущество осталось в Бурятии. Больше всего ее расстроило, что в Бурятии она оставляет двух своих любимых кошек, поскольку, по ее словам, в связи со спецоперацией вывоз животных из РФ также затруднили.Как рассказала Кристель, в Бордо ей придется начинать все с нуля. В перспективе собирается заняться сельским хозяйством, получив статус самозанятого во Франции и выращивая фрукты и овощи, чтобы, по ее словам, «голова не болела от тревог». А для начала ей нужно купить машину, поскольку во французской провинции не ходит общественный транспорт. И для этого наняться на сезонный сбор фруктов, чтобы поправить свое положение, пошатнувшееся в связи с экстренным отъездом. Фактически она оказалась беженцем.Планирует ли вернуться обратно? На этот вопрос Кристель пока отвечает отрицательно. Говорит, что слишком много тяжелого ей пришлось пережить в России. Правда, замечает, что это возможно, если ситуация в нашей стране кардинально поменяется в ближайшие годы.P.S. Когда верстался номер, Кристель Ремо уже вернулась во Францию.Дмитрий Родионов, «Номер один».