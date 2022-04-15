Общество 15.04.2022 в 10:31

Жители Бурятии высоко оценили шанс «ответить Чемберлену» курями

Республиканский проект «куриных» антисанкций бьет все рекорды популярности
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Жители Бурятии высоко оценили шанс «ответить Чемберлену» курями
В Бурятии рассматривается возможность увеличения объема финансирования на гocпoддepжку пo почти бесплатной paздaчe кyp-нecyшeк сельчанам как мере продовольственного самообеспечения. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время прямого эфира в социальных сетях.

На эту помощь заявились уже 50 тысяч жителей республики при запланированном объеме финансирования на раздачу 10 тыс кур-несушек, уточнили в пресс-службе регионального правтельства.

«В марте большая неопределенность была, мы приняли решение поддержать людей для того, чтобы у личного подсобного хозяйства было больше возможностей что-то сделать для семьи. И помочь людям с семенным фондом картофеля. Запустили проект на 10 тыс кур-несушек. А сейчас понимаем, что 10 тыс мало, у нас заявки на более 50 тыс кур поступило. Сейчас посмотрим – может, будет решение по увеличению», - рассказал Алексей Цыденов.

Напомним, правительством Бурятии совместно с АО «Улан-Удэнская птицефабрика» проработан проект по реализации кур-несушек сельскому населению за 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 руб. Доставка куриц запланирована на май, после установления положительных ночных температур. Дело в том, что курица в этот период прошла линьку и имеет минимальное оперение, отрицательные температуры могут сказаться на яйценоскости и здоровье куриц. Птицефабрика будет давать рекомендации по содержанию кур получателям.

Фото: egov-buryatia.ru
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