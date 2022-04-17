В Улан-Удэ набирает обороты тренд на секонд-хенд

«Считаю, что секонд-хенды - отличная альтернатива масс-маркету. Я думаю, что в нашем мире слишком много перепотребления, а как-то не очень хочется быть частью этого. Корпорации делают деньги буквально отбирая наше будущее. Фэшн-индустрия, насколько я помню, занимает одну треть от всех отходов в мире. Делая свой вклад, в художественной практике стараюсь использовать вторсырье максимально: лоскутки тканей или одежды из секонд-хендов и локального благотворительного магазина, также перерабатываю бумагу для папье-маше. В целом задействую материалы, уже когда-то использованные. Я думаю, это важно» - рассказывает Юмжана Сюй.

«Во всех странах, где бываю, всегда ищу такие магазины, выбирая там что-нибудь как для личного гардероба, так и для съемок. Для меня это настоящая игра, и она вызывает большой азарт! Ищу по-настоящему старые, качественные или необычные вещи. Особенно ценны те изделия, что отражают эпоху, в которую их создали, и при этом они хорошо сохранились. Здесь можно встретить актуальную находку, которая впишется в гардероб за небольшие деньги. При этом качество у нее выше, чем у современных вещей, особенно из масс-маркета. Можно найти брендовые вещи, если уметь искать. А для съемок и артовых проектов в нашем городе это почти единственный источник необычного кроя, цветов и материалов» - делится Евгения Шагдарова.

«До сих пор в секонд-хендах одеваются в основном из-за дешевизны одежды, но это не единственная причина. Многие ищут жемчужины или вещи определенного стиля. В мировой системе есть разделение на секонд-хенд, благотворительные магазины и vintage shops, где встречаются и ценные экземпляры. Еще шоурумы, где собраны селективные коллекции секонд-хенда и винтажа. Кстати, сейчас много таких онлайн-шоурумов, их можно найти в соцсетях по запросу «винтаж» или «секонд-хенд». Они действительно набирают популярность. Во многом потому, что культура секонд-хенда наконец нормализовалась, и это супер. Иметь аутентичные вещи стало модно. Ну и экономическая ситуация подталкивает. Если зайти в секонд сегодня, то модников там только 20 - 30%, остальные это обычные люди, экономящие на одежде» - считает стилист.

«В крое нескольких моделей использую межлекальные выпады (оставшиеся кусочки тканей. - Прим. ред.), это позволяет минимизировать количество производственных отходов ткани, а также детали изделий из прошлых коллекций - стараюсь переработать то, что остается. Мне очень нравится идея переработки старой одежды, создания из нее вещей с новым дизайном» - отмечает Надежда.

«В магазинах коллекции обновляются несколько раз в сезон. В основном все они отражают несколько актуальных трендов. Поэтому часто можно встретить похожие модели в разных магазинах. А в секонде нет прямой привязки к трендам, там вещи разного времени. Думаю, здесь все зависит от подборки секонда. В этом и ценность - в некоторых можно встретить изделия известных дизайнеров из коллекции прошлых сезонов, уникальные вещи из советского периода, модели очень редких фасонов и тканей, которые сейчас уже не найти. И всегда это будет вещь с историей. Я воспринимаю секонды как один из источников вдохновения» - говорит Надежда.

«Хочется отметить, что благотворительный магазин формата charity shop - это большая разница от обычного секонд-хенда. Магазины секонд-хенд – это бизнес-проекты, где вся выручка идет предпринимателю. Одежда, бывшая в употреблении, покупается чаще всего в Европе весом и завозится в нашу страну, где ее продают уже поштучно. Мы же совершенно другой формат - не увеличиваем текстильный рынок, а, наоборот, уменьшаем и решаем проблему «быстрой моды» через осознанное отношение к одежде, к ее покупке внутри нашей республики. Главный посыл нашего проекта – если одежда перестала быть нужной кому-то, она не перестала быть нужной совсем» - отмечает основательница «Ниточки» Евгения Алексеева.

«Мы делаем все возможное, чтобы быть окупаемыми. Привлекаем спонсоров, гранты, повышаем интерес покупателей и дарителей. Это круговорот. В этом процессе задействовано очень много людей, времени, веры. Вообще, хочется отметить, что в нашем благотворительном магазине можно встретить разные, очень классные и редкие вещи. Винтаж, лимитированные, бренды. Наш магазин для всех. И радует, что больше молодежи стало интересоваться и искать что-то оригинальное у нас» - отмечает Евгения.

«Возьмите в руки вашу футболку. А теперь взгляните на этикетку. Наверняка в ее составе есть хлопок. Из него производят 40% всех вещей на планете. Он содержится почти везде: начиная от мебели и одежды, заканчивая едой и купюрами. Выращивают его на плантациях Китая, Индии, Америки. На хлопок тратится больше удобрений, чем на другие культуры. Одна плантация – это колоссальное количество воды. А если высчитать все детально и точно, то на изготовление одной футболки требуется 2700 литров воды. Чтобы легче представить масштабы, приведем примеры. Этого хватит, чтобы наполнить 30 ванн или обеспечить одного человека питьевой водой на 900 дней. И теперь посмотрите, сколько футболок в вашем гардеробе? Отмечу, одежда разлагается до 200 лет и в процессе выделяет метан, загрязняет почву и грунтовые воды и т. д. Какой жизненный цикл футболки? Согласитесь, не очень долгий, а потом она просто разлагается на полигоне. У нас в республике переработка отсутствует, как во многих городах России. Вот это настоящая проблема, и ее нужно решать комплексно - от мысли «нужна ли мне эта очередная футболка?» до мысли «а что с ней можно сделать, когда она станет мне не нужна?» - объясняет Евгения Алексеева.

«За полгода более 20 тонн текстильного мусора ушло на переработку. Благодаря нашей работе он не попал на полигон нашего города. За прошлый год 1200 семей получили гуманитарную помощь вещами от социального склада «Ниточка». Это наша общая победа» - отмечает Евгения.

В наше время покупать ношеную одежду уже не стыдно. На сегодня можно смело заявить, что секонд-хенды и благотворительные магазины набирают популярность. «Номер один» поговорил с горожанами разных профессий и выяснил, чем именно секонд-хенды привлекают людей, какие идеи заложены в перепродажу подержанных вещей, а также какую пользу для окружающей среды несет покупка обычной футболки из «вторых рук».На сегодня индустрия моды занимает важное место в жизни большинства людей. Кроме того, плотно вошла в обиход и «быстрая мода» - это когда ассортимент вещей может обновляться несколько раз за один сезон в зависимости от смены тенденций. Однако эксперты бьют тревогу – по данным известной российской экоорганизации «Второе дыхание», ежегодно в нашей стране выбрасывается более 2 млн тонн одежды и текстильных отходов. В связи с этим многие жители Улан-Удэ предпочли сделать свой вклад в защиту экологии иным способом – совершая покупки одежды в секонд-хендах и благотворительных магазинах. Например, в интервью с «Номер один» художница Юмжана Сюй рассказала, что прониклась идеей вторичного потребления еще школьницей.Своим мнением также поделилась популярный стилист Евгения Шагдарова. Она отметила, что с большим удовольствием посещает секонд-хенды и нередко берет одежду для съемок оттуда.Евгения также положительно относится к идее вторичного потребления – вместо того, чтобы производить новое, можно переработать старое.В свою очередь, известный бурятский дизайнер Надежда Абзаева признается, что практически не покупает одежду в секонд-хендах, так как сокращает гардероб до минимума вещей. Как дизайнер, она часто переделывает вещи из своего гардероба, экспериментирует и изучает метод апсайкл - производство новой одежды на базе ранее изготовленных изделий, но уже неиспользуемых.Надежда считает, что сегодня популярность секондов и благотворительных магазинов связана с трендом на осознанное потребление и экологичное отношение к своему гардеробу.В Улан-Удэ, помимо нескольких локальных секонд-хендов и крупного «Мегахенда», есть магазин формата «чарити шоп» (charity shop). Это один из видов социального предпринимательства, главная цель которого не столько коммерческая выгода, сколько помощь нуждающимся. Как писал «Номер один», два года назад улан-удэнка Евгения Алексеева основала благотворительный фонд «Ниточка». В 2020 году организатор проекта и сотрудники фонда начали прием вещей у населения и до сих пор бесплатно раздают тем, кто в них нуждается. На базе этого фонда вскоре открылся одноименный благотворительный магазин.Как признается девушка, зарабатывать на таком деле сложно. Но главное здесь – это идея, которую несет организация.Евгения Алексеева считает, что «быстрая мода», навязанная нам, это искусственные потребности для человека, совсем не базовые. Для того чтобы быть счастливым, нам совершенно не нужно столько одежды, сколько предлагает рынок.В целом благотворительный фонд «Ниточка» - это сервис по сбору ненужной одежды в Улан-Удэ через установленные в городе контейнеры. После сбора одежда попадает на сортировку, где делится по назначению: благотворительность, переработка и благотворительные магазины, через продажи в которых появилась возможность содержать проект. Одежду принимают в чистом виде. Конечно, нижнее белье, носочные изделия не подойдут. Сейчас фонд развивает направление по переработке одежды.Эржена Мансорунова, «Номер один».