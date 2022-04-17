Частный бизнес тормозит решение «мусорных» проблем Бурятии

«Сейчас идет подготовка к строительству новой чаши на существующем муниципальном полигоне. Полигон – это не только чаша для размещения ТКО, но и комплекс других объектов. Участок, выделенный в Березняках, изначально планировался под строительство по мере необходимости новых чаш» - говорит Наталья Тумуреева, заместитель министра природных ресурсов Бурятии.

«Не представили, потому что только начали проходить экспертизу и необходимого заключения еще нет. Сроки сдвинулись, но, думаем, до лета представят» - пояснила «Номер один» Наталья Тумуреева.

«Еще Росприроднадзор сделал замечания по некоторым избыточным решениям, предусмотренным проектной организацией. Их надо было убрать» - также отметила замминистра.

«Пока по поводу секвестра по этому проекту ничего не говорят» - оптимистично настроена Наталья Тумуреева.

В Улан-Удэ происходит малоизвестное, но примечательное явление. Сферу, связанную с обращением с твердыми коммунальными отходами, все сильнее подминают под себя «частники». При этом «мусорные» проблемы от этого быстрее не решаются. А иногда даже наоборот.МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» направил в Росприроднадзор заявку на исключение переполнившейся чаши муниципального полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в урочище Березняки Тарбагатайского района из государственного реестра.После ее рассмотрения ведомство должно согласовать соответствующий приказ. Таким образом, размещение мусора на муниципальном объекте официально остановится, ибо для дальнейшего его захоронения нет места.Собственно, размещение новых партий ТКО там остановили еще в 2021 году. Мусор из Улан-Удэ теперь принимает только частный полигон, ставший монополистом.Все надеются, что у его владельцев сохранится желание заниматься данной деятельностью и они не закроют свою компанию, переключившись на какой-то иной бизнес. Ведь если «частникам» надоест «мусорная» тема, то встанет вопрос - куда теперь свозить отходы.Увы, город никак не может прийти к тому, чтобы существовали два полигона-конкурента. И оставался выбор, куда отвозить ТКО.Так получается, что полигон один – либо частный, либо муниципальный. Мусор станут перенаправлять с одного места на другое - это как человек перебрасывает из руки в руку что-то горячее, что долго держать невозможно, а бросить нельзя.Текущий план состоит в том, чтобы успеть построить новую муниципальную чашу до того, как исчерпается емкость частного полигона. Госконтракт на разработку проектно-сметной документации подписан 6 февраля 2019 года.Сегодня идет четвертый год разработки. Думаем, дыры во времени все же существуют, и вот в одну из них провалился данный проект. Процесс спотыкается то там, то сям.Так, затормозило то, что улан-удэнский аэропорт вдруг поставил на официальный кадастровый учет свою подлетную зону и место для строительства новой чаши попало в нее. Пришлось делать передвижку.Столкнулись и с таким моментом - проект не прошел экспертизу из-за того, что в городе не хватило мощностей для сортировки мусора. Сейчас это приняли во внимание. В общем, у затяжек есть свои объяснения.Ориентировочный срок разработки проектной документации по объекту «строительство участка захоронения на существующем полигоне ТКО города Улан-Удэ» - 2023 год. Строительство объекта планируется произвести до декабря 2024 года, рассказали о положении в мэрии города.Удастся ли властям до той поры продолжать втискивать улан-удэнский мусор на частный полигон, неизвестно. Его свободная емкость стремительно заканчивается. Но так как другого нет, будут, видимо, стараться как-то размещать.Сегодняшнюю зависимость столицы Бурятии от частного «мусорного» бизнеса можно охарактеризовать как весьма жесткую. Однако, взявшись за дело, «частники» не всегда блестяще себя показывают. Яркий пример - свалка в микрорайоне Стеклозавод, ее закрыли в 2006 году, однако до сих пор все никак не наступит радостный момент рекультивации. Первые несколько лет отсутствие рекультивации выглядело резонным – «тело» свалки должно дать усадку, отлежаться. Но с чем связана дальнейшая затяжка? Ведь свалка и ныне там. Лежит под открытым небом, размывается талыми водами, поливается дождями, прожаривается летним солнцем и активно гниет. Рекультивируется, так сказать, естественным природным методом.К 1 апреля 2022 года красноярская проектная фирма должна была представить документацию, полагающиеся расчеты для проведения цивилизованной рекультивации «стеклозаводской» свалки. Но, к сожалению, проектировщики этого не сделали.Свою роль в замедлении процесса сыграла необходимость корректировки суммы проекта. Страна охвачена «эпидемией» подорожания всего и вся. Разыгралась инфляция. Проект по рекультивации свалки также пересчитывали по стоимости.Пока в Бурятии неясна даже примерная стоимость предстоящих работ, но она явно будет огромной. Среди того, что точно известно, – метод обратного осмоса не предусматривается использовать из-за его дороговизны.Если обустройство старой улан-удэнской свалки получит финансирование из федерального бюджета в рамках экологических программ, то в 2023 году там может развернуться работа.Проект же мусоросжигательного завода, который хотели построить для термического обезвреживания той части улан-удэнских ТКО, что подходит для этого метода, фактически сошел на нет.Как отметили в минприроды республики, подготовленная в свое время документация давно устарела: срок действия экспертиз и т. д.Если реализовывать, то надо заново готовить документацию. Это проект от 2011 года и единственный завод в Российской Федерации, получивший положительное заключение экологической экспертизы. Сегодня минприроды России не отказывается от мусоросжигательных заводов в стране. Но в Бурятии проект не реализован. Пробовали работать с инвесторами - никто не решился заняться им, пояснили в ведомстве.Петр Санжиев, «Номер один».