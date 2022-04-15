Мэрия Улан-Удэ призвала горожан заранее запастись дровами

Администрация Улан-Удэ обратилась к горожанам с призывом заранее заготовить дрова на следующий отопительный сезон.«Стоимость дров обычно повышается с приходом холодов. Рост цен обусловлен несколькими причинами, основная из которых - малое количество предложений на рынке из-за начала отопительного сезона и высокий спрос на дрова», - пояснили в мэрии.Анализ торговых площадок города показывает, что стоимость дров снижается в сезон низкого спроса, начинается он в марте и заканчивается в августе.«Самые низкие цены на рынке ежегодно приходятся на апрель-май», - говорят в городской администрации.Фото: «Номер один»