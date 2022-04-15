Общество 15.04.2022 в 11:07
Мэрия Улан-Удэ призвала горожан заранее запастись дровами
Самые низкие цены на этот вид топлива приходятся на апрель-май
Текст: Константин Воронов
Администрация Улан-Удэ обратилась к горожанам с призывом заранее заготовить дрова на следующий отопительный сезон.
«Стоимость дров обычно повышается с приходом холодов. Рост цен обусловлен несколькими причинами, основная из которых - малое количество предложений на рынке из-за начала отопительного сезона и высокий спрос на дрова», - пояснили в мэрии.
Анализ торговых площадок города показывает, что стоимость дров снижается в сезон низкого спроса, начинается он в марте и заканчивается в августе.
«Самые низкие цены на рынке ежегодно приходятся на апрель-май», - говорят в городской администрации.
Фото: «Номер один»
«Стоимость дров обычно повышается с приходом холодов. Рост цен обусловлен несколькими причинами, основная из которых - малое количество предложений на рынке из-за начала отопительного сезона и высокий спрос на дрова», - пояснили в мэрии.
Анализ торговых площадок города показывает, что стоимость дров снижается в сезон низкого спроса, начинается он в марте и заканчивается в августе.
«Самые низкие цены на рынке ежегодно приходятся на апрель-май», - говорят в городской администрации.
Фото: «Номер один»
Тегидрова