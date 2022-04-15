Алексей Цыденов рассказал о гуманитарной помощи военным из Бурятии

14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире соцсетей рассказал о том какую помощь республика оказывает военнослужащим. Алексей Цыденов отметил активное участие в передаче необходимого для военнослужащих на Донбасс не только жителей Бурятии, но и выходцев из республики, проживающих в других регионах и за рубежом.- Помощь различная, по разным направлениям. В том числе тем, кто сейчас находится на передовой. Мы это не афишировали, если честно. Самопиаром не занимались. Но помогаем и спортивной одеждой, кроссовками и другими вещами. Тем, что не входит в обеспечение по линии министерства обороны. Не только, чтобы была военная форма. Запас одежды лишним не будет. Значительные объемы, на самом деле, - рассказал глава Бурятии.Также любой житель Бурятии может принять участие в акции «Письмо солдату». Первые письма, которые написали школьники, уже доставлены на Донбасс и переданы военнослужащим.- И ребятам конечно от этого приятней, они с более легкой душой дальше решают все поставленные задачи. Был у тех, которые в госпитале, общался. У ребят настрой хороший. Сейчас вот уже сюда приезжают в госпитали, которые у нас здесь размещены, тоже на лечении. И, безусловно, такая сплоченность жителей республики она важна и ценна. Поддержка, безусловно, требуется нашим ребятам. Недавно к нашим ребятам на передовой ездила большая группа артистов. Илья, вы тоже ездили, вот вы сами скажите, какие вот у вас впечатления, эмоции? – обратился Глава Бурятии к ведущему прямого эфира, корреспонденту ГТРК Бурятия Илье Кошлюнову.- Эмоций очень много, и они разные. Мы заезжали к нашим ребятам. И на Донбасс также. Конечно там ситуация сложная, особенно в Донецке. Рядом «линия фронта» проходила и вот эти ежедневные там взрывы, стрельбы – это слышно. Но местные жители уже привыкли. И они ждут единственного – когда все это закончится с помощью нашей страны. Мы познакомили их с культурой республики. Они сказали - огромное спасибо. Со слезами на глазах это говорили, теперь зовут еще раз, Алексей Самбуевич. Мирным жителям, ополченцам, и нашим ребятам можно только пожелать мужества и еще раз мужества, - рассказал Илья Кошлюнов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии