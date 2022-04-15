Общество 15.04.2022 в 11:56

В Бурятии сетевая торговля развивается опережающими темпами

В прошлом году оборот сетей достиг 33,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 38,7 %
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В Бурятии сетевая торговля развивается опережающими темпами
В 2021 году сетевая торговля в Бурятии развивалась опережающими темпами. Оборот розничных торговых сетей составил 33,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 38,7 % в сопоставимых ценах (в целом по республике – на 2,9 %), сообщил Бурятстат.

Розничные торговые сети формировали в среднем по Бурятии 15,4 % общего объема оборота розничной торговли (в 2020 г. – 11,4 %). В структуре оборота розничной торговли розничных торговых сетей доля продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделия составила 48,8 % (в 2020 г. –  43,1 %),  непродовольственных товаров – 51,2 % (в 2020 г. – 56,9 %).

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес торговых сетей составил 14,2 % (в 2020 г. – 9,2 %), в обороте непродовольственных товаров – 17,0 % (2020 г. – 14,0 %),

Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий розничных торговых сетей осуществлялась опережающими темпами (156,1 % к 2020 году) по сравнению с непродовольственными товарами (125,6 % к 2020 году).

В 2021 году в Бурятии число организаций розничной торговли, отнесенных к розничной торговой сети (кроме микропредприятий), составило 126 единиц.  К ним отнесены предприятия, имеющие два и более торговых объекта под общим управлением, или два и более торговых объекта, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.
Среди предприятий розничных торговых сетей 70,6 % приходилось на обособленные подразделения, юридические лица которых зарегистрированы в других регионах России.

Фото: pixabay.com
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