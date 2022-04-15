Общество 15.04.2022 в 13:04

Серия лжеминирований, прокатившаяся по Бурятии, координируется спецслужбами Украины

МВД России устанавливает личности лжеминеров;по каждому факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело
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Текст: Номер один
Серия лжеминирований, прокатившаяся по Бурятии, координируется спецслужбами Украины
После начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины количество зарегистрированных российскими правоохранительными органами заведомо ложных сообщений об актах терроризма резко возросло, сообщила пресс-служба МВД России.

Так, с 1 января по 24 февраля следственными органами МВД России возбуждено около 1 200 уголовных дел по признакам таких преступлений. А за период с 24 февраля по 25 марта . (всего за один месяц) количество ложных сообщений о терактах составило 2 172, то есть, криминальная активность в этом направлении увеличилась более чем в три раза.

МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины и имеет своей целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, нарушение нормальной жизнедеятельности граждан, воспрепятствование функционированию государственных органов, учреждений, организаций и предприятий, а также отвлечение сотрудников российских правоохранительных органов.

Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию колл-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России.

МВД России принимает исчерпывающие меры реагирования на соответствующие угрозы. В целях координации усилий профильных служб в министерстве создана рабочая группа, в территориальные органы внутренних дел направлены рекомендации относительно порядка документирования данных преступлений и взаимодействия оперативных и следственных подразделений.

В рамках деятельности по устранению таких угроз все факты заведомо ложных сообщений об актах терроризма тщательно фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело. Проводится работа по деанонимизации и установлению личностей лжеминеров. Информация об используемых злоумышленниками доменах сайтов и адресах электронной почты, телефонных номерах, а также IP-адресах заносится в учеты и анализируется.

Один из последних примеров – задержание в марте текущего года сотрудниками МВД России и ФСБ России совместно с белорусскими коллегами на территории двух государств участников организованной группы, которые подозреваются в серии преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ. Предварительно установлено, что молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку сообщений о минировании объектов на территории России, Беларуси и других государств. Только за три месяца участниками группы было сделано более 80 заведомо ложных сообщений о терактах.

МВД России предупреждает, что лица, причастные к такой деятельности, в том числе сотрудники колл-центров, будут привлекаться к предусмотренной российским законодательством ответственности. Уголовные кодексом Российской Федерации за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Фото: pixabay.com
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