Общество 15.04.2022 в 13:25

Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии

Специалисты МегаФона изучили данные сервиса «МегаФон Книги»
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Текст: Константин Воронов
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Родители Бурятии изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах воспитания, а папы, к тому же, с удовольствием читают своим чадам сказки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса «МегаФон Книги».

Как сообщили в пресс-службе компании, мамы выбирают современные труды по психологии и детскому развитию – на эти произведения приходится порядка 12% от общего объема скачанных в Бурятии книг. Самым активным читательницам этого жанра от 30 до 32 лет.

Топ-5 женских предпочтений выглядит так:

- «Мама и сын. Как вырастить из мальчика мужчину» Полины Крыжевич;
- «Как подружить детей с эмоциями. Советы “ленивой мамы”» Анны Быковой;
- «Воспитание детей без криков, угроз и наказаний» Александра Мусихина;
- «Всё-всё-всё о воспитании детей» известного психолого Людмилы Петрановской;
- «Осознанное родительство. Как стать опорой своему ребенку и открыть ему дорогу в большой мир» Сьюзен Стиффелман.
- «Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не калечить» Ирины Млодик;

Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе. Однако топ произведений по детской психологии у них свой:

- «Мама и малыш. От рождения до трех лет» Ольги Панковой;
- «Как оставаться в сердце ребенка, если работаешь с утра до ночи» японского писателя Тосимаса Оота;
- «Как легко с ребенком от 0 до 3 лет» Елены и Александра Чуйко;
- «Как стать настоящим другом для своего ребенка» Галины Момот;
- «Это же ребенок. Школа адекватных родителей» Виктории Дмитриевой;

Причем самые активные читатели таких произведений - мужчины в возрасте 35-36 лет.
 
Кроме этого, именно папы активно скачивают детскую литературу. При этом в выборе художественной литературы для детей они предпочитают отечественную классику. На произведения российских писателей приходится свыше 60% от общего числа электронных
книг.

Самыми востребованными произведениями стали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Дядя Фёдор, пёс и кот и другие истории про Простоквашино» Успенского и «Истории про Алису Селезнёву» Кира Булычева.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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