В Улан-Удэ запретили посещать городские леса

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своим распоряжением ввел особый противопожарный режим в городских лесах. С 12 апреля по 1 мая запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса Улан-Удэ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними.Также запрещены пожароопасные работы в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке.- В указанных местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара, - сообщил заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.С информацией о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ граждане могут обратиться по телефонам: 20-44-44 - региональная диспетчерская служба «Забайкальская база авиационной охраны лесов»; 37-90-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ.За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.«В настоящее время Управлением по ЧС организован круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах с соседними районами, структурные подразделения городской администрации и сотрудники полиции проводят патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни», - сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ