Общество 16.04.2022 в 13:17

Жителям Бурятии не светит отдых в Крыму

Главная причина – отсутствие прямого авиасообщения
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Текст: Дмитрий Родионов
Жителям Бурятии не светит отдых в Крыму
Приостановка воздушного сообщения со столицей Крыма Симферополем фактически обнулила ранее активный спрос на пляжный отдых у жителей Бурятии. Напомним, Росавиация с февраля в седьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, в том числе в Крым.

- Если в прошлые годы туристы активно бронировали билеты и туры в Крым начиная с апреля, то в этом сезоне спрос, можно сказать, нулевой - пожаловалась улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Запрет на полеты в Симферополь - главная причина.

Добавим, что, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в сезоне-2022 в случае с задержкой открытия воздушного сообщения с Крымом туристы смогут добраться до него на своих машинах, автобусах и поездах. Наиболее недорогой способ - автобус. Из Москвы до Симферополя в июне и июле можно доехать за 2,8 тыс. рублей. Путь займет около 30 часов, автобусы курсируют ежедневно.

Однако для бурятских путешественников подобный путь, что называется на перекладных, крайне затруднителен. Ведь большинство пассажиров из Бурятии ранее добирались до Крыма рейсами «Улан-Удэ – Москва – Симферополь».

Помимо проблем с временным отсутствием прямого воздушного сообщения, туристов беспокоит близость Крыма к местам проведения спецоперации на Украине. Вопросы безопасности полетов и отдыха выходят на первый план. Опытные путешественники вспоминают, что в 2001 году над акваторией Черного моря во время учений ВСУ был ошибочно сбит украинской ракетой С-200В лайнер авиакомпании «Сибирь» (S7). Самолет Ту-154 тогда осуществлял рейс «Тель-Авив – Новосибирск» и, пораженный ракетой, он упал в море примерно в 200 километрах юго-западнее Сочи. Все 78 человек, находившихся на борту, погибли.

И не случайно мнение о том, что лучше дождаться нормализации обстановки, а пока находиться дома либо отдыхать в более спокойных регионах, получает все большее распространение в туристических мессенджерах Бурятии.

Фото: pixabay.com
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