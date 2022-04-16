Общество 16.04.2022 в 13:57

59 новых больных коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в Бурятии

Умерших больных нет
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Текст: Константин Воронов
59 новых больных коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в Бурятии
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 16 апреля в республике зарегистрировано 135482 (+59) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

В стационарах получают лечение 230 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 172. За предыдущие сутки госпитализировано 14 пациентов.

В отделениях реанимации находится 49 пациента (из них старше 65 лет – 34), на ИВЛ –9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 331 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 131872 (+119) человек.

За минувшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано. Количество погибших от опасной инфекции остается прежним - 2989 человек.

Фото: pixabay.com
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