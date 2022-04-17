Общество 17.04.2022 в 11:09

Большинство россиян запаслись продуктами

Людей беспокоит рост цен и возможный дефицит, хотя в него не особо верят
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Текст: Номер один
Большинство россиян запаслись продуктами
Большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы (85%). По сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14%. (1992 г. - 71%). Доля не имеющих запасов сократилась на 6%. (1992 г. - 19%, 2022 г. - 13%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, как за три десятилетия изменились объем продовольственных запасов россиян и мотивы их создания.
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Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%) — за тридцать лет эта доля увеличилась более чем на треть (+38 п.п., 1992 г. — 23%). Доля тех, кто нарастил запасы продуктов по сравнению с прошлым годом, за рассматриваемый период не изменилась (8%). Уменьшились продовольственные запасы за год еще у 16% наших сограждан, в 1992 году этот показатель был в 2,5 раза выше (40%).

За тридцать лет изменилась мотивация, по которой россияне делают продуктовые запасы. Если в 1992 году граждане запасались в равной степени и из-за опасения повышения цен (40%), и из-за возможного товарного дефицита (42%), то сейчас доминирующим опасением является рост цен (46%). Отсутствие товаров в продаже сегодня реже беспокоит российских граждан, чем в 1992 (29%, ми13% к февралю-марту 1992 г.).


Мотивация создания продовольственных запасов варьируется в зависимости от места проживания. Каждый второй житель села делает запасы в связи с опасением, что вырастут цены (55%), в Москве и Санкт-Петербурге этим мотивом руководствуется каждый третий (35%). Жителей обеих столиц и городов с населением 100-500 тыс человек чаще беспокоит возможное отсутствие товаров на полках (по 38% vs 21% среди жителей села).

Фото: pixabay.com
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