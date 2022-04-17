В Бурятии суточная «прибавка» коронавируса упала ниже 50 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 531. Это на 49 больше, чем было в субботу. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 848). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 900 человек, за последние сутки – один человек (65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных госпитализирован 21 пациент.В стационарах получают лечение 247 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 184.В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ –9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 307 коек: занято – 247, свободно – 60 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 353 человека.Выздоровели от COVID-19 – 131 941 (+69) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 498 994 человека (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 082 человека (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 160 492 человека, завершили 147 617 человек.Фото: pixabay.com