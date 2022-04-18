Пенсионерам УФСИН вручили жилищные сертификаты

«Обеспечение жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей, является одной из важнейших мер социальной поддержки. Государственные жилищные сертификаты представляют собой безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета» - рассказали в УФСИН.

В УФСИН России по Республике Бурятия пенсионерам уголовно-исполнительной системы вручили государственные жилищные сертификаты на общую сумму более 6 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФСИН.Сертификаты на приобретение жилья сотрудникам, проходившим службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Бурятия, вручил начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев.Номинальная стоимость такого сертификата предусматривает обеспечение жилой площадью всех совместно проживающих с сотрудником членов семьи, согласно установленным нормам.