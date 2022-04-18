Общество 18.04.2022 в 10:17

В Бурятии снова никто не умер от ковида

Заболеваемость продолжает снижаться
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии снова никто не умер от ковида
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 18 апреля в республике зарегистрировано 135562 (+31) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 18 случаев меньше, чем сутками ранее.

В стационарах получают лечение 257 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 189. За предыдущие сутки госпитализировано 11 пациентов.

В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ –9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 6.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 331 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 131955 (+14) человек.

За минувшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано. Общее жисло жертв опасной инфекции остается прежним 2990 человек.

Фото: pixabay.com
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