Общество 18.04.2022 в 12:20
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК выплатят компенсации по 500 тыс рублей
Кроме правительства Бурятии помощь окажет само предприятие
Текст: Номер один
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК из резервного фонда правительства Бурятии будут выделены компенсации по 500 тыс рублей. Пострадавшей работнице СЦКК из резервного фонда будет выделено 200 тыс рублей. Об этом сегодня объявлено на планерном совещании под председательством главы Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
По поручению главы Бурятии на правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным погибших работников комбината. О проводимой работе рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.
«Необходимо в оперативном порядке выплатить компенсации, комиссия создана, прошу всех ответственных через комиссию все вопросы оперативно отрабатывать. Также дано распоряжение, чтобы и руководство комбината оказало всю необходимую и материальную, и психологическую поддержку семьям погибших, пострадавшей работнице. С руководителем комбината у меня состоялся разговор, в том числе о необходимости помогать семьям погибших и пострадавшей. Прошу зампредседателя правительства Петра Мордовского через спецкомиссию этот вопрос держать на контроле», - отметил в ходе планерного совещания Алексей Цыденов.
Ранее Алексей Цыденов в своем телеграм-канале заявлял, что в числе созданной спецкомиссии - «провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии». В состав комиссии под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского вошли представители правительства Бурятии, в том числе, минпромторга, минздрава, минсоцзащиты, Роспотребнадзора по РБ, главного управления МЧС России по РБ, республиканского агентства ГО и ЧС, администрации Кабанского района, руководство Селенгинского СЦКК, государственной инспекции труда в РБ, Забайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как рассказал глава Кабанского района Алексей Сокольников в районе с сегодняшнего дня и до 22 апреля объявлен траур по погибшим. Глава Бурятии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
На утро 18 апреля на СЦКК продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По данным минздрава Бурятии, состояние пострадавшей удовлетворительное. Женщина находится в отделении реанимации Кабанской ЦРБ. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение.
Фото: СЦКК
По поручению главы Бурятии на правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным погибших работников комбината. О проводимой работе рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.
«Необходимо в оперативном порядке выплатить компенсации, комиссия создана, прошу всех ответственных через комиссию все вопросы оперативно отрабатывать. Также дано распоряжение, чтобы и руководство комбината оказало всю необходимую и материальную, и психологическую поддержку семьям погибших, пострадавшей работнице. С руководителем комбината у меня состоялся разговор, в том числе о необходимости помогать семьям погибших и пострадавшей. Прошу зампредседателя правительства Петра Мордовского через спецкомиссию этот вопрос держать на контроле», - отметил в ходе планерного совещания Алексей Цыденов.
Ранее Алексей Цыденов в своем телеграм-канале заявлял, что в числе созданной спецкомиссии - «провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии». В состав комиссии под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского вошли представители правительства Бурятии, в том числе, минпромторга, минздрава, минсоцзащиты, Роспотребнадзора по РБ, главного управления МЧС России по РБ, республиканского агентства ГО и ЧС, администрации Кабанского района, руководство Селенгинского СЦКК, государственной инспекции труда в РБ, Забайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как рассказал глава Кабанского района Алексей Сокольников в районе с сегодняшнего дня и до 22 апреля объявлен траур по погибшим. Глава Бурятии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
На утро 18 апреля на СЦКК продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По данным минздрава Бурятии, состояние пострадавшей удовлетворительное. Женщина находится в отделении реанимации Кабанской ЦРБ. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение.
Фото: СЦКК