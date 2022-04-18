Общество 18.04.2022 в 12:20

Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК выплатят компенсации по 500 тыс рублей

Кроме правительства Бурятии помощь окажет само предприятие


A- A+
Текст: Номер один
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК выплатят компенсации по 500 тыс рублей
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК из резервного фонда правительства Бурятии будут выделены компенсации по 500 тыс рублей. Пострадавшей работнице СЦКК из резервного фонда будет выделено 200 тыс рублей. Об этом сегодня объявлено на планерном совещании под председательством главы Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По поручению главы Бурятии на правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным погибших работников комбината. О проводимой работе рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

«Необходимо в оперативном порядке выплатить компенсации, комиссия создана, прошу всех ответственных через комиссию все вопросы оперативно отрабатывать. Также дано распоряжение, чтобы и руководство комбината оказало всю необходимую и материальную, и психологическую поддержку семьям погибших, пострадавшей работнице. С руководителем комбината у меня состоялся разговор, в том числе о необходимости помогать семьям погибших и пострадавшей. Прошу зампредседателя правительства Петра Мордовского через спецкомиссию этот вопрос держать на контроле», - отметил в ходе планерного совещания Алексей Цыденов.

Ранее Алексей Цыденов в своем телеграм-канале заявлял, что в числе созданной спецкомиссии - «провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии». В состав комиссии под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского вошли представители правительства Бурятии, в том числе, минпромторга, минздрава, минсоцзащиты, Роспотребнадзора по РБ, главного управления МЧС России по РБ, республиканского агентства ГО и ЧС, администрации Кабанского района, руководство Селенгинского СЦКК, государственной инспекции труда в РБ, Забайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как рассказал глава Кабанского района Алексей Сокольников в районе с сегодняшнего дня и до 22 апреля объявлен траур по погибшим. Глава Бурятии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

На утро 18 апреля на СЦКК продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По данным минздрава Бурятии, состояние пострадавшей удовлетворительное. Женщина находится в отделении реанимации Кабанской ЦРБ. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение.

Фото: СЦКК
Теги
инцидент СЦКК погибшие помощь

Все новости

7 мая в Улан-Удэ пройдет репетиция Парада Победы
18.04.2022 в 12:24
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК выплатят компенсации по 500 тыс рублей
18.04.2022 в 12:20
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в столб
18.04.2022 в 12:04
В Бурятии сообщили подробности гибели ребенка на реке
18.04.2022 в 11:40
Игорь Шутенков обратился к жителям Улан-Удэ строго соблюдать противопожарный режим
18.04.2022 в 11:36
В Бурятии за сутки произошло четыре лесных пожара
18.04.2022 в 11:19
В Кабанском районе Бурятии объявлен траур
18.04.2022 в 10:57
На Украине героически погиб ефрейтор из Шарагола
18.04.2022 в 10:32
Бурятия одна из первых в стране разработала мероприятия по поддержке хлебопеков
18.04.2022 в 10:17
В Бурятии снова никто не умер от ковида
18.04.2022 в 10:17
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
7 мая в Улан-Удэ пройдет репетиция Парада Победы
В городе готовятся широко отметить 77-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне
18.04.2022 в 12:24
Игорь Шутенков обратился к жителям Улан-Удэ строго соблюдать противопожарный режим
Он призвал горожан не поджигать сухую траву, а также не разводить костры
18.04.2022 в 11:36
В Бурятии снова никто не умер от ковида
Заболеваемость продолжает снижаться
18.04.2022 в 10:17
Пенсионерам УФСИН вручили жилищные сертификаты
Общая сумма - более 6 млн. рублей
18.04.2022 в 09:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru