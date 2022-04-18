7 мая в Улан-Удэ пройдет репетиция Парада Победы

9 мая в 10 часов утра на площади Советов в столице Бурятии состоится армейский Парад Победы. За ним пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". В традиционном народном патриотическом шествии примут участие тысячи горожан с портретами своих близких, которые участвовали в битве с фашизмом.Как отметили в мэрии города, по желанию участников, можно нести портреты жителей Бурятии, погибших в армейской спецоперации России на Украине, активно идущей в настоящее время. Как известно, там уже погибли десятки жителей республики. Провозглашенная цель операции - денацификация и демилитаризация Украины.Генеральная репетиция Парада Победы намечена на 7 мая. Что касается "Бессмертного полка", то набрано 500 волонтеров, которые будут помогать участникам шествия. 9 мая в четырех парках города представят концертные программы. В местах празднования пройдет акция "Солдатская каша". День Победы завершится артиллерийским салютом (не путать с фейерверком) из 30 залпов. Салют даст 36-я общевойсковая армия, дислоцирующаяся в республике.8 мая в городе пройдет "Марш юных патриотов", в котором примут участие юнармейцы. А в 14 часов на Мемориале Победы намечен митинг и акция "Солдатская каша". В 17 часов на площади Революции пройдет танцевальная акция "Синий платочек" - можно танцевать вальс под эту известную советскую песню. После вальса будет концерт "Песни о войне" и акция "Солдатская каша". По городу будет курсировать Трамвай Победы.Со 2 мая стартует праздничное украшение города. 22 улан-удэнских памятника в честь Победы приведут в порядок, подкрасят до конца апреля. На благоустройство бурятской столицы выделено 12 млн. рублей. В дни перед 9 мая в городе организуют множество мероприятий - велопробег, концерты во дворах домов, где живут участники войны, подготовлены именные поздравления для победителей фашизма и т. д.В Улан-Удэ сейчас проживает 36 участников Великой Отечественной, семь несовершеннолетних узников лагерей, четыре блокадника, вдовы ветеранов, труженики тыла.