Общество 18.04.2022 в 13:28

В Бурятии подешевели чай и прокладки

Также наблюдается снижение цен на бытовую технику
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии подешевели чай и прокладки
Минпромторг Бурятии зафиксировал снижение розничных цен на продукты, бытовую технику и бытовую химию. Как сообщили в министерстве, из продуктовой корзины подешевели хлеб ржаной и пшеничный, подсолнечное масло, соль, молоко, яблоки, огурцы и помидоры, белокочанная свежая капуста. Наибольшее снижение цены зафиксировано на чай черный байховый 7,8%. Подешевел в республике на 1,96% сахар-песок.

Наблюдается спад цены на товары бытовой химии: стиральный порошок, туалетную бумагу и женские гигиенические прокладки. Снижение цен зафиксировано на телевизоры, смартфоны и роботы-пылесосы.

- В первую очередь падение цен на продукты и товары бытовой химии связаны со снижением цен от поставщиков и производителей. Стабилизация цен на хлеб проходит благодаря господдержке производителей хлеба. Отмечу, что в республике продолжают свою работу мобильные группы для проведения мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Фото: pixabay.com
Теги
цены

Все новости

Селенгинский ЦКК выплатит семьям погибших работников по миллиону рублей
18.04.2022 в 13:54
Монголия не ведет переговоров с США о создании биологической лаборатории
18.04.2022 в 13:33
В Бурятии подешевели чай и прокладки
18.04.2022 в 13:28
7 мая в Улан-Удэ пройдет репетиция Парада Победы
18.04.2022 в 12:24
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК выплатят компенсации по 500 тыс рублей
18.04.2022 в 12:20
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в столб
18.04.2022 в 12:04
В Бурятии сообщили подробности гибели ребенка на реке
18.04.2022 в 11:40
Игорь Шутенков обратился к жителям Улан-Удэ строго соблюдать противопожарный режим
18.04.2022 в 11:36
В Бурятии за сутки произошло четыре лесных пожара
18.04.2022 в 11:19
В Кабанском районе Бурятии объявлен траур
18.04.2022 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
Монголия не ведет переговоров с США о создании биологической лаборатории
МИД Монголии официально опроверг заявление «некоторых высокопоставленных российских чиновников»
18.04.2022 в 13:33
7 мая в Улан-Удэ пройдет репетиция Парада Победы
В городе готовятся широко отметить 77-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне
18.04.2022 в 12:24
Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК выплатят компенсации по 500 тыс рублей
Кроме правительства Бурятии помощь окажет само предприятие


18.04.2022 в 12:20
Игорь Шутенков обратился к жителям Улан-Удэ строго соблюдать противопожарный режим
Он призвал горожан не поджигать сухую траву, а также не разводить костры
18.04.2022 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru