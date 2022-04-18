В Бурятии подешевели чай и прокладки

Минпромторг Бурятии зафиксировал снижение розничных цен на продукты, бытовую технику и бытовую химию. Как сообщили в министерстве, из продуктовой корзины подешевели хлеб ржаной и пшеничный, подсолнечное масло, соль, молоко, яблоки, огурцы и помидоры, белокочанная свежая капуста. Наибольшее снижение цены зафиксировано на чай черный байховый 7,8%. Подешевел в республике на 1,96% сахар-песок.Наблюдается спад цены на товары бытовой химии: стиральный порошок, туалетную бумагу и женские гигиенические прокладки. Снижение цен зафиксировано на телевизоры, смартфоны и роботы-пылесосы.- В первую очередь падение цен на продукты и товары бытовой химии связаны со снижением цен от поставщиков и производителей. Стабилизация цен на хлеб проходит благодаря господдержке производителей хлеба. Отмечу, что в республике продолжают свою работу мобильные группы для проведения мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Фото: pixabay.com