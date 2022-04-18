Общество 18.04.2022 в 13:33

Монголия не ведет переговоров с США о создании биологической лаборатории

МИД Монголии официально опроверг заявление «некоторых высокопоставленных российских чиновников»
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Монголия не ведет переговоров с США о создании биологической лаборатории

Министерство иностранных дел Монголии 17 апреля опубликовало заявление, опровергающее заявление некоторых высокопоставленных российских чиновников в СМИ относительно создания биологической лаборатории в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.

В заявлении МИД Монголии, в частности, говорится: «Недавно некоторые высокопоставленные российские официальные лица заявили в СМИ, что «после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, американская сторона вступила в переговоры с Монголией о создании биологической лаборатории. Монголия официально заявляет, что эта информация необоснованна и не соответствует действительности».

 Фото: montsame.mn

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