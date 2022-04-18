Общество 18.04.2022 в 15:04
Жители Бурятии могут пожаловаться на правоохранителей прокурору
Дмитрий Хобраков проведет прием по уголовным вопросам
Текст: Константин Воронов
22 апреля с 10 до 12 часов заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведет личный прием граждан по вопросам надзора за соблюдением законодательства при приеме, регистрации и расследовании уголовных дел.
«У жителей республики имеется возможность сообщить о фактах нарушений посредством видеоконференцсвязи. Для этого гражданам необходимо обратиться в районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства», - сообщили в надзорном ведомстве.
Предварительная запись на прием проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Фото: «Номер один»
«У жителей республики имеется возможность сообщить о фактах нарушений посредством видеоконференцсвязи. Для этого гражданам необходимо обратиться в районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства», - сообщили в надзорном ведомстве.
Предварительная запись на прием проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Фото: «Номер один»
Тегипрокуратура