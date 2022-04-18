Общество 18.04.2022 в 15:41

Успех монгольских кинематографистов

Картина «Хурд» признана лучшим фильмом на кинофестивале в Амстердаме
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Текст: Номер один
Успех монгольских кинематографистов
Монгольский фильм «Хурд» («Колесо») признан лучшим фильмом в категории документальных фильмов средней продолжительности на международном фестивале документального кино (IDFA) в Амстердаме. Это один из крупнейших мировых фестивалей документального кино, ежегодно проводится с 1988 года.

Фильм уже стал достоянием многих зрителей за рубежом, но был мало известен на родине. Его премьера состоялась в Улан-Баторе состоялась 14 апреля, сообщает МОНЦАМЭ.

«Лента снята в 2020 году, однако из-за коронавирусной пандемии задержалась и выходит в широкий прокат именно сейчас. Она рассказывает о реальной жизни людей, которые столкнулись с социальными проблемами современного общества, такими как одиночество, депрессия злоупотребление алкоголем и суицид. С другой стороны, она поднимает вопрос о том, существуют ли сегодня любовь к людям и общечеловеческие ценности», - говорит режиссер фильма и журналистка Л.Номин.

Фото: montsame.mn
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