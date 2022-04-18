Ипотека в Бурятии показала рост

В прошлом году в республике было выдано свыше 10 тысяч ипотечных кредитов - как льготных, так и полноценных коммерческих. Об этом сегодня сообщил заместитель министра строительства республики Александр Маренич.«Граждане за прошлый год взяли ипотечных кредитов на сумму более 27 миллиардов рублей», - сообщил он.По словам чиновника, в начале этого года был момент, когда масштабы ипотеки в Бурятии снизились к уровню аналогичного периода 2021 года.«Но правительство России сказало, что по льготным кредитам ставки меняться не будут, и по итогам первого квартала мы видим даже увеличение выдачи кредитов на 19 процентов», - отмечает заместитель министра.При этом среднестатистический кредит составляет чуть больше трех миллионов рублей.В республике действуют разные варианты ипотеки.«Приобрести квартиры на этапе строительства или на вторичном рынке жилья можно по ставке от 16,7 процентов годовых. Также по этой ставке можно рефинансировать взятые кредиты. Получить ипотеку на строительство индивидуального жилого дома можно по ставке от 16,3 процентов годовых, первоначальный взнос – 10 процентов от стоимости жилья, срок кредитования – до тридцати лет», - приводят пример в Ипотечной корпорации Бурятии.Большой популярностью среди жителей республики пользуются ипотечные программы с господдержкой. Прежде всего, это Дальневосточная ипотека. Среди тех, кто может ею воспользоваться, молодые семьи, где оба супруга не достигли возраста 36 лет, или одинокие родители до 36 лет с несовершеннолетними детьми. Эта ипотека действует в ДФО.Интерес к льготной ипотеке растет, несмотря на непростые времена. Ведь она выгодно отличается от обычных коммерческих ипотечных условий. Очень многие заинтересованные группы населения могут подыскать для себя что-то льготное.«Сроки действия у льготных программ разные. Например, Дальневосточная ипотека действует до конца 2024 года. Семейная ипотека – до конца 2023 года. Льготная ипотека на новостройки заканчивается летом этого года, но, возможно, будет продление», - отмечают в Ипотечной корпорации.Фото: pixabay.com