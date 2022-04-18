Общество 18.04.2022 в 16:01

Ипотека в Бурятии показала рост

Граждане полюбили участвовать в льготных ипотечных программах
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Ипотека в Бурятии показала рост
В прошлом году в республике было выдано свыше 10 тысяч ипотечных кредитов - как льготных, так и полноценных коммерческих. Об этом сегодня сообщил заместитель министра строительства республики Александр Маренич.

«Граждане за прошлый год взяли ипотечных кредитов на сумму более 27 миллиардов рублей», - сообщил он.

По словам чиновника, в начале этого года был момент, когда масштабы ипотеки в Бурятии снизились к уровню аналогичного периода 2021 года.

«Но правительство России сказало, что по льготным кредитам ставки меняться не будут, и по итогам первого квартала мы видим даже увеличение выдачи кредитов на 19 процентов», - отмечает заместитель министра.

При этом среднестатистический кредит составляет чуть больше трех миллионов рублей.

В республике действуют разные варианты ипотеки.

«Приобрести квартиры на этапе строительства или на вторичном рынке жилья можно по ставке от 16,7 процентов годовых. Также по этой ставке можно рефинансировать взятые кредиты. Получить ипотеку на строительство индивидуального жилого дома можно по ставке от 16,3 процентов годовых, первоначальный взнос – 10 процентов от стоимости жилья, срок кредитования – до тридцати лет», - приводят пример в Ипотечной корпорации Бурятии.

Большой популярностью среди жителей республики пользуются ипотечные программы с господдержкой. Прежде всего, это Дальневосточная ипотека. Среди тех, кто может ею воспользоваться, молодые семьи, где оба супруга не достигли возраста 36 лет, или одинокие родители до 36 лет с несовершеннолетними детьми. Эта ипотека действует в ДФО.

Интерес к льготной ипотеке растет, несмотря на непростые времена. Ведь она выгодно отличается от обычных коммерческих ипотечных условий. Очень многие заинтересованные группы населения могут подыскать для себя что-то льготное.

«Сроки действия у льготных программ разные. Например, Дальневосточная ипотека действует до конца 2024 года. Семейная ипотека – до конца 2023 года. Льготная ипотека на новостройки заканчивается летом этого года, но, возможно, будет продление», - отмечают в Ипотечной корпорации.

Фото: pixabay.com
Теги
ипотека

Все новости

В Бурятии провели турнир за здравие и благополучие Владимира Путина
18.04.2022 в 16:59
В Бурятии антисанкционный штаб вскрыл «лукавство» сетевиков с ценами
18.04.2022 в 16:32
Ипотека в Бурятии показала рост
18.04.2022 в 16:01
Что считается недвижимостью?
18.04.2022 в 15:57
В Бурятии теплые дни закончатся, едва начавшись
18.04.2022 в 15:54
Успех монгольских кинематографистов
18.04.2022 в 15:41
В Улан-Удэ наказали девушек, вырвавших саженцы на площади Революции
18.04.2022 в 15:20
Жители Бурятии могут пожаловаться на правоохранителей прокурору
18.04.2022 в 15:04
В Улан-Удэ патруль Росгвардии преградил дорогу пьяной пенсионерке
18.04.2022 в 14:54
Бурятия получит 20 млн рублей на поддержку промышленности
18.04.2022 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
В Бурятии антисанкционный штаб вскрыл «лукавство» сетевиков с ценами
Рост цен у них стал способом повышения рентабельности своих  организаций

18.04.2022 в 16:32
Что считается недвижимостью?
Есть разница, из-­за какого фундамента придется платить налог
18.04.2022 в 15:57
В Бурятии теплые дни закончатся, едва начавшись
Уже завтра в республике прогнозируют осадки и похолодание
18.04.2022 в 15:54
Успех монгольских кинематографистов
Картина «Хурд» признана лучшим фильмом на кинофестивале в Амстердаме
18.04.2022 в 15:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru