Общество 18.04.2022 в 16:32
В Бурятии антисанкционный штаб вскрыл «лукавство» сетевиков с ценами
Рост цен у них стал способом повышения рентабельности своих организаций
Текст: Номер один
В Бурятии штаб по обеспечению стабильного функционирования отраслей экономики в условиях санкций рассмотрел сегодня обращение главы Селенгинского района Станислава Гармаева о высоких наценках на сахар и тушёную говядину, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
«Наценка 20 % - это такая виртуальная цифра. Потому что, когда сахар в закупке стоил 56 рублей, тоже была наценка 20%. По сути, 11 рублей наценка. Когда сахар в закупке начал стоить 80 рублей, те же 20% сети оставили. То есть, если им хватало в себестоимости 11-12 рублей наценки, то зачем делать наценку в 20 рублей при выросшей цене закупки? Это, мне кажется, лукавство сетевиков. Закупочная цена возрастает, а процент наценки не изменяется – это просто повышение рентабельности для сетевой организации», - прокомментировал ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов.
Напомним, согласно решению ФАС, с марта 2022 года торговые сети должны установить максимально допустимую наценку в 5% от цены закупки на часть социально значимых продуктов из списка. Однако конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно.
И для полноты картины. В 2021 году сетевая торговля в Бурятии развивалась опережающими темпами. Оборот розничных торговых сетей составил 33,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 38,7 % в сопоставимых ценах (в целом по республике – на 2,9 %), сообщал Бурятстат. Ни пандемия, ни начало санкций не повлияли на успехи сетевиков. А, может, и помогли.
Впрочем, не все грустно в царстве цен. Руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко доложил о ситуации с ценами на сжиженный углеводородный газ и мерах реагирования на рост розничных цен на социально значимые продукты питания.
«В настоящее время ситуация на топливных рынках стабильная, отмечено значительное снижение розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый на АЗС. На примере Улан-Удэ, крупнейший участник «Байкалгазификация» снизил цену на 15 % с начала года. В настоящее время цена заправки 29,8 руб за литр. Снизил цену на газ в баллонах до 50 руб за кг и «Бурятгаз», - сообщил Виктор Грибко.
Алексей Цыденов поручил минсельхозпроду Бурятии проанализировать цены на мясо в соотношении с аналогичным периодом прошлого года с учетом сезонного фактора.
Глава Бурятии будет добиваться решения на федеральном уровне по вопросу ускорения процедур таможенного контроля. Основанием послужило обращение транспортных компаний. Жалобу на долгий досмотр в автомобильном пункте пропуска «Кяхта» на границе с Монголией огласила коммерческий директор ООО «Транс-Логистика» Светлана Ничепорчук.
«У нас вся экономика развернулась на Восток. У нас все ищут альтернативные пути поставки, и Монголия - наиболее приближенный регион. Вы мне дайте предложения, что нужно на законодательном уровне изменить, чтобы ускорить работу. От вас мне нужна подача снарядов. Я дальше – на Москву и вперед: решать вопросы и по кадрам, и по нормативке, инфраструктурному обеспечению, - обратился к членам штаба Алексей Цыденов.
Правительством Бурятии будут сформированы предложения на заседание федеральной рабочей группы по вопросам развития экономики в условиях санкций, которое запланировано 20 апреля.
«Указом президента создана рабочая группа, вопросы там оперативно решаются. Если возникает необходимость - законы в течение недели принимаются. Сегодня проблему подняли – через неделю поправили нормативку для социально-значимых товаров», - отметил Алексей Цыденов.
Оперштаб продолжает мониторинг цен. Сформирована мобильная группа, которая проверяет сообщения жителей республики.
Фото: egov-buryatia.ru
«Наценка 20 % - это такая виртуальная цифра. Потому что, когда сахар в закупке стоил 56 рублей, тоже была наценка 20%. По сути, 11 рублей наценка. Когда сахар в закупке начал стоить 80 рублей, те же 20% сети оставили. То есть, если им хватало в себестоимости 11-12 рублей наценки, то зачем делать наценку в 20 рублей при выросшей цене закупки? Это, мне кажется, лукавство сетевиков. Закупочная цена возрастает, а процент наценки не изменяется – это просто повышение рентабельности для сетевой организации», - прокомментировал ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов.
Напомним, согласно решению ФАС, с марта 2022 года торговые сети должны установить максимально допустимую наценку в 5% от цены закупки на часть социально значимых продуктов из списка. Однако конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно.
И для полноты картины. В 2021 году сетевая торговля в Бурятии развивалась опережающими темпами. Оборот розничных торговых сетей составил 33,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 38,7 % в сопоставимых ценах (в целом по республике – на 2,9 %), сообщал Бурятстат. Ни пандемия, ни начало санкций не повлияли на успехи сетевиков. А, может, и помогли.
Впрочем, не все грустно в царстве цен. Руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко доложил о ситуации с ценами на сжиженный углеводородный газ и мерах реагирования на рост розничных цен на социально значимые продукты питания.
«В настоящее время ситуация на топливных рынках стабильная, отмечено значительное снижение розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый на АЗС. На примере Улан-Удэ, крупнейший участник «Байкалгазификация» снизил цену на 15 % с начала года. В настоящее время цена заправки 29,8 руб за литр. Снизил цену на газ в баллонах до 50 руб за кг и «Бурятгаз», - сообщил Виктор Грибко.
Алексей Цыденов поручил минсельхозпроду Бурятии проанализировать цены на мясо в соотношении с аналогичным периодом прошлого года с учетом сезонного фактора.
Глава Бурятии будет добиваться решения на федеральном уровне по вопросу ускорения процедур таможенного контроля. Основанием послужило обращение транспортных компаний. Жалобу на долгий досмотр в автомобильном пункте пропуска «Кяхта» на границе с Монголией огласила коммерческий директор ООО «Транс-Логистика» Светлана Ничепорчук.
«У нас вся экономика развернулась на Восток. У нас все ищут альтернативные пути поставки, и Монголия - наиболее приближенный регион. Вы мне дайте предложения, что нужно на законодательном уровне изменить, чтобы ускорить работу. От вас мне нужна подача снарядов. Я дальше – на Москву и вперед: решать вопросы и по кадрам, и по нормативке, инфраструктурному обеспечению, - обратился к членам штаба Алексей Цыденов.
Правительством Бурятии будут сформированы предложения на заседание федеральной рабочей группы по вопросам развития экономики в условиях санкций, которое запланировано 20 апреля.
«Указом президента создана рабочая группа, вопросы там оперативно решаются. Если возникает необходимость - законы в течение недели принимаются. Сегодня проблему подняли – через неделю поправили нормативку для социально-значимых товаров», - отметил Алексей Цыденов.
Оперштаб продолжает мониторинг цен. Сформирована мобильная группа, которая проверяет сообщения жителей республики.
Фото: egov-buryatia.ru