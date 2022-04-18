Жителям Бурятии разрешили покупать и продавать доллары

18 апреля Центробанк России снова разрешил продавать доллары и евро гражданам. До этого с 9 марта купить наличную валюту были невозможно. Такое ограничение было введено в связи с массовой скупкой долларов и его ростом свыше 100 рублей.Сначала валютные ограничения ввели на полгода (до 9 сентября) одновременно с другими ограничениями на операции с валютой. Это значительно понизило курс доллара в России.- Но это стало невыгодно экспортерам нефти и газа, а также бюджету, которые при дорогом долларе получали больше рублей для своей оперативной деятельности и обеспечения бюджетных обязательств, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - В результате приняли решение ослабить ограничения и, соответственно, рубль.В Улан-Удэ в первый день снятия ограничений средний курс покупки долларов вырос до 80 рублей, а продают его за 90-95 рублей. Тем не менее, особого ажиотажа в связи с легализацией валютно-обменных операций, по словам участников рынка, не наблюдается. Ни продавать, ни покупать валюту население не торопится.Фото: pixabay.com