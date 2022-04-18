Общество 18.04.2022 в 17:53

Жителям Бурятии разрешили покупать и продавать доллары

Однако потока желающих приобрести или продать валюту пока нет
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Текст: Дмитрий Родионов
Жителям Бурятии разрешили покупать и продавать доллары
18 апреля Центробанк России снова разрешил продавать доллары и евро гражданам. До этого с 9 марта  купить наличную валюту были невозможно. Такое ограничение было введено в связи с массовой скупкой долларов и его ростом свыше 100 рублей.

Сначала валютные ограничения ввели на полгода (до 9 сентября) одновременно с другими ограничениями на операции с валютой. Это значительно понизило курс доллара в России.

- Но это стало невыгодно экспортерам нефти и газа, а также бюджету, которые при дорогом долларе получали больше рублей для своей оперативной деятельности и обеспечения бюджетных обязательств, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - В результате приняли решение ослабить ограничения и, соответственно, рубль.

В Улан-Удэ в первый день снятия ограничений средний курс покупки долларов вырос до 80 рублей, а продают его за 90-95 рублей. Тем не менее, особого ажиотажа в связи с легализацией валютно-обменных операций, по словам участников рынка, не наблюдается. Ни продавать, ни покупать валюту население не торопится.

Фото: pixabay.com
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