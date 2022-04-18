Общество 18.04.2022 в 17:55

Военные следователи ВВО послали участникам спецоперации на Украине дроны

Они приобрели восемь беспилотных летательных аппаратов, необходимых для ведения удаленной разведки

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Военные следователи ВВО послали участникам спецоперации на Украине дроны
Офицеры Военного следственного управления Восточного военного округа СК России организовали помощь военнослужащим Восточного военного округа, выполняющим специальную операцию на Украине. Они приобрели восемь беспилотных летательных аппаратов, необходимых для ведения удаленной разведки, сообщили  в пресс-службе управления.

Эти дроны позволят обеспечить проведение разведки без угрозы для жизни наших военнослужащих. Они переданы представителям войск Восточного военного округа  для оперативной доставки их в зону проведения специальной операции.

Отправляемые в зону спецоперации дроны ультралегкие и складные - масса менее 249 г. Весят примерно как яблоко и легко помещается в ладони. Максимальное время полета: 31 мин.. Передача видеосигнала: 10 км. - поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех. Справляются с ветром скоростью 29-38 км/ч и взлетают на высоту до 4000 метров. Сверхчеткие видео 4K - камера 12 Мп. Видео 4K / 30 кадров в секунду и трехосевой моторизованный стабилизатор Mini 2 обеспечивают потрясающее качество изображения, а картинка остается неизменно плавной, независимо от того, насколько резво совершаются виражи в управлении. Благодаря умному возврату домой, автоматическому взлету и точной остановке управление дроном эффективно и безопасно.  

Фото: ВСУ СК России по ВВО
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