В Бурятии стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сегодня минсельхозпроду региона и главам районов организовать торговые точки в каждом муниципальном образовании для проведения сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«У нас ярмарка перед майскими праздниками, когда все пойдут садить огороды, должна пройти со всем семенным фондом, саженцами. Поэтому 30 апреля -1 мая ярмарки должны пройти во всех районах без исключения. Также прошу добавить даты 7-8 мая, чтобы в эти даты прошли ярмарки со всем необходимым, что нужно для посева. В течение недели прошу предоставить актуализированный перечь мест, где и когда будут проведены ярмарки. Коллеги, главы районов – вам поручение, прошу включиться», - отметил Алексей Цыденов.Весенний ярмарочный сезон даст возможность жителям Бурятии приобрести семена и рассаду овощных культур, семена картофеля, удобрения, средства защиты, садовый инвентарь и все необходимое для дачников и огородников в новом сезоне. Также садоводы республики в этом сезоне смогут обновить свои сады селекционными, районированными сортами плодово-ягодных культур и саженцами. Как отметил глава минсельхозпрода Галсан Дареев, бурятские сорта плодово-ягодных культур – самые зимостойкие сорта в мире.«У нас в республике, как, впрочем, и по всему Забайкалью и Монголии, предпочтительнее всего сажать саженцы нашей бурятской селекции, которые наиболее зимостойкие и засухоустойчивые. Тем более, что селекционерами Бурятии за более чем полвека создан целый ряд таких сортов. На ярмарке будут широко представлены саженцы четырех питомников Бурятии: «Тохойские саженцы», Бурятский НИИСХ, Иволгинский плодово-ягодный питомник и питомник «Баргузин»», - рассказал Галсан Дареев.По данным минсельхозпрода Бурятии, в этом году предприниматели и самозанятые республики планируют посадить около 20 гектаров садов облепихи, смородины, жимолости, ранета. Самозанятые ЛПХ могут получить субсидии в 185 тыс рублей за закладку сада в 1 гектар, 90 тыс рублей можно получить на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями при условии наличия площади сада в 1 гектар.Напомним, в 2022 году введены ряд субсидий и мер поддержки, призванных помочь ЛПХ. Так, минсельхоз Бурятии просубсидирует сельхозкооперативам половину затрат на покупку семенного картофеля и овощей с последующей их передачей членам кооператива – владельцам личных подворий.Фото: egov-buryatia.ru