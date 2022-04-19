Общество 19.04.2022 в 08:44

В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса

Однако желающих ехать в республику пока нет
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса
В Бурятии подготовлены три пункта временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Распоряжение об этом накануне подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 210 мест создано в оздоровительном  лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе. 190 человек готов принять оздоровительный лагерь «Родник». Еще 88 мест готова предоставить гостиница  «Сити парк» в Улан-Удэ. Таким образом, Бурятия готова принять и разместить 488 беженцев из Донбасса, которые пожелают прибыть на территорию республики.

Однако, как уточнили в пресс-службе, на настоящий момент обращений от жителей ЛНР и ДНР о намерении прибыть в республику не было.

Фото: «Номер один»
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