В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса

В Бурятии подготовлены три пункта временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Распоряжение об этом накануне подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 210 мест создано в оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе. 190 человек готов принять оздоровительный лагерь «Родник». Еще 88 мест готова предоставить гостиница «Сити парк» в Улан-Удэ. Таким образом, Бурятия готова принять и разместить 488 беженцев из Донбасса, которые пожелают прибыть на территорию республики.Однако, как уточнили в пресс-службе, на настоящий момент обращений от жителей ЛНР и ДНР о намерении прибыть в республику не было.Фото: «Номер один»