Общество 19.04.2022 в 08:44
В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса
Однако желающих ехать в республику пока нет
Текст: Константин Воронов
В Бурятии подготовлены три пункта временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Распоряжение об этом накануне подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 210 мест создано в оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе. 190 человек готов принять оздоровительный лагерь «Родник». Еще 88 мест готова предоставить гостиница «Сити парк» в Улан-Удэ. Таким образом, Бурятия готова принять и разместить 488 беженцев из Донбасса, которые пожелают прибыть на территорию республики.
Однако, как уточнили в пресс-службе, на настоящий момент обращений от жителей ЛНР и ДНР о намерении прибыть в республику не было.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 210 мест создано в оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе. 190 человек готов принять оздоровительный лагерь «Родник». Еще 88 мест готова предоставить гостиница «Сити парк» в Улан-Удэ. Таким образом, Бурятия готова принять и разместить 488 беженцев из Донбасса, которые пожелают прибыть на территорию республики.
Однако, как уточнили в пресс-службе, на настоящий момент обращений от жителей ЛНР и ДНР о намерении прибыть в республику не было.
Фото: «Номер один»