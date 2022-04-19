Общество 19.04.2022 в 09:37

В Бурятии текущая волна COVID-19 близка к завершению

Восемнадцать заболевших за сутки при 32 выздоровевших жителей республики
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Текст: Номер один
В Бурятии текущая волна COVID-19 близка к завершению
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 580. Это на 18 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% ( 59 922). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2991 человек, за последние сутки – один человек (65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 16 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 240 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 174. За предыдущие сутки госпитализировано 14 пациентов.

В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 34), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 307 коек: занято –240, свободно – 67 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 362 человека.

Выздоровели от коронавируса – 131 987 (+32) человек.

В республике всего первично привиты коронавируса
Фото: pixabay.com
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