ФАП-«ляпы» огорчают сельских жителей Бурятии

В Бурятии активисты Народного фронта выявили нарушения в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, открытых в 2019-2021 годах по федеральной программе, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.В сельских фельдшерско-акушерских пунктах Бурятии оперативно устранен ряд недочетов, выявленных экспертами Народного фронта в ходе федерального мониторинга фельдшерско–акушерских пунктов (ФАП), построенных и введённых в эксплуатацию с 2019 по 2021 годы.Всероссийский мониторинг региональных ФАПов проходил в конце марта-начале апреля текущего года. По его итогам в 11 сельских поселениях из 41 были выявлены дефекты зданий и оборудования медицинских учреждений.Так, в ФАПах сел Хилгана, Баргузинского района, поселка Узкий Луг, Бичурского района, Хуртага, Закаменского района, улусе Цолга, Мухоршибирского района основной проблемой стало отсутствие водоснабжения. По данным мнздрава региона, в селе Хилгана вода поставляется силами администрации сельского поселения по соглашению между Баргузинской ЦРБ и сельским поселением.При этом в ведомстве отметили, что проблема с водоснабжением в малых селах связана с высокими требованиями санитарных норм к скважинам на воду и отсутствием у администраций специализированного транспорта на подвоз воды. У ФАП в свою очередь отсутствует возможность установить собственную скважину на территории медпункта, не нарушая при этом санитарного законодательства. Во всех остальных селах ведется работа по организации подвоза воды, исходя из требуемых норм.На жалобы по поводу неудовлетворительного состояния здания ФАПа в селе Уржил Баргузинского района, где медработники обратили внимание общественников на разрушающийся фундамент, негерметичные стены, щели вокруг оконных рам, отошедшую от пола кафельную плитку, работающие с нарушениями электропроводку и освещение, а также не работающие с момента открытия здания приборы освещения и обогрева, минздрав региона сообщил, что по этим фактам ведется претензионная работа с подрядчиком. Гарантийным письмом от 13 февраля 2022 года подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки до 30 июня 2022 года: так будут заменены отмостки фундамента, техобслуживание и утепление откосов окон, укреплен линолеум.По поводу неработающей канализации в ФАПе села Ониноборск, Хоринского района, где с момента строительства не сделан канализационный колодец, также ведется претензионная работа и подрядчик обещает исправить дефекты в течение 2022 года. В мае 2021 года в связи с обильными осадками и выходом грунтовых вод септик был подтоплен, после чего проведен частичный демонтаж системы канализации и бетонных колец. На май-июнь 2022 года с подрядной организацией «Ригель» запланированы работы по монтажу емкости объемом 4 кубометра и внешней канализационной трубы.Оперативно были устранены замечания в ФАПе села Дэдэ Сутой Селенгинского района: всего через несколько дней после проверки Народного фронта в медпункте отремонтировали водонагреватель, стены и линолеум, произведена замена наружной вывески.В Туранском ФАП Тункинского района заменены приборы освещения, видеорегистратор, отремонтирован холодильник, выполнен уклон канализационных труб. А Хурай-Хобокский ФАП в течение второго квартала текущего года подключат к внутренней мобильной связи. Сейчас медработник использует для связи с пациентами личный телефон.В новом ФАПе селе Домна, Еравнинского района, где кафель на полу в процедурном кабинете и кабинете приёма отошёл от пола, недочеты также были оперативно устранены.На низкое качество построенного здания ФАПа пожаловались и жители села Нижний Жирим Тарбагатайского района, что в ходе рейда на место подтвердили и эксперты Народного фронта – бетонная отмостка здания, прилегающая дорожка требуют ремонта, который пока не произвели.В большинстве ФАПов медработники сообщили об отсутствии служебного транспорта, что затрудняет работу. Как сообщили в минздраве Бурятии, проблема решается, в том числе за счет привлечения к работе служебного транспорта из медицинских учреждений соседних сел, ЦРБ, согласно потребностям сотрудников ФАП.«Всего нами был проведен мониторинг по 41 ФАПу, открытому в 2019-2021 гг. Мы обратились с перечнем выявленных недостатков в минздрав Бурятии с просьбой организовать претензионную работу с подрядчиками. В иоге часть нарушений устранена, часть ушла в претензионную работу на текущий год. Надеемся на контроль со стороны регионального минздрава по доведению данной работы до конца», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Александр Гусев.Как сообщал «Номер один», в Бурятии реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, по ней строятся ФАПы, амбулатории, ремонтируются районные больницы. Построено уже 76 ФАПов и амбулаторий. Однако остается вопрос – почему важнейшие социальные объекты часто отдаются на откуп нерадивым подрядчикам, а их недоделки выходят на свет после церемоний торжественного открытия ФАПов?Фото: ОНФ