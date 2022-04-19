Общество 19.04.2022 в 10:58
Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии
При необходимости Монголия готова представить свою деятельность российским и международным организациям, а также - общественности
Текст: Номер один
Монголия и Соединенные Штаты не вели переговоров о создании совместной биологической лаборатории, заявила 18 апреля на пресс-конференции глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Недавно некоторые высокопоставленные российские официальные лица заявили в СМИ, что «после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, американская сторона связалась с Монголией и обсудила вопрос о создании биологической лаборатории». МИД Монголии 17 апреля официально заявил, что эта информация является необоснованной и не соответствующей действительности.
«Эта информация была опубликована четыре раза в российской газете и один раз в китайских СМИ. В связи с этим я хочу заявить, что эта информация является ложной. Монголия продолжает проводить мирную, открытую и многоопорную внешнюю политику. При необходимости мы готовы представить нашу деятельность российским и международным организациям, а также общественности. У нас есть подробная информация обо всех проектах, программах и исследованиях, которые монгольские общественные организации реализовали с привлечением иностранных инвестиций и финансирования. В частности, мы тщательно проверили, какие проекты вызывают у людей подозрения», - цитирует министра иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг МОНЦАМЭ.
Фото: montsame.mn
Недавно некоторые высокопоставленные российские официальные лица заявили в СМИ, что «после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, американская сторона связалась с Монголией и обсудила вопрос о создании биологической лаборатории». МИД Монголии 17 апреля официально заявил, что эта информация является необоснованной и не соответствующей действительности.
«Эта информация была опубликована четыре раза в российской газете и один раз в китайских СМИ. В связи с этим я хочу заявить, что эта информация является ложной. Монголия продолжает проводить мирную, открытую и многоопорную внешнюю политику. При необходимости мы готовы представить нашу деятельность российским и международным организациям, а также общественности. У нас есть подробная информация обо всех проектах, программах и исследованиях, которые монгольские общественные организации реализовали с привлечением иностранных инвестиций и финансирования. В частности, мы тщательно проверили, какие проекты вызывают у людей подозрения», - цитирует министра иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг МОНЦАМЭ.
Фото: montsame.mn
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