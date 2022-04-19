Общество 19.04.2022 в 10:58

Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии

При необходимости Монголия готова представить свою деятельность российским и международным организациям, а также - общественности
A- A+
Текст: Номер один
Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии
Монголия и Соединенные Штаты не вели переговоров о создании совместной биологической лаборатории, заявила 18 апреля на пресс-конференции глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Недавно некоторые высокопоставленные российские официальные лица заявили в СМИ, что «после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, американская сторона связалась с Монголией и обсудила вопрос о создании биологической лаборатории». МИД Монголии 17 апреля официально заявил, что эта информация является необоснованной и не соответствующей действительности.

«Эта информация была опубликована четыре раза в российской газете и один раз в китайских СМИ. В связи с этим я хочу заявить, что эта информация является ложной. Монголия продолжает проводить мирную, открытую и многоопорную внешнюю политику. При необходимости мы готовы представить нашу деятельность российским и международным организациям, а также общественности. У нас есть подробная информация обо всех проектах, программах и исследованиях, которые монгольские общественные организации реализовали с привлечением иностранных инвестиций и финансирования. В частности, мы тщательно проверили, какие проекты вызывают у людей подозрения», - цитирует министра иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг МОНЦАМЭ.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия США лаборатории

Все новости

На Украине героически погиб ефрейтор из Хоринского района
19.04.2022 в 11:28
В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое
19.04.2022 в 11:19
Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии
19.04.2022 в 10:58
В Бурятии «черные лесорубы» побили полицейских и закидали их камнями
19.04.2022 в 10:21
ФАП-«ляпы» огорчают сельских жителей Бурятии
19.04.2022 в 10:07
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка
19.04.2022 в 09:49
В Бурятии текущая волна COVID-19 близка к завершению
19.04.2022 в 09:37
В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса
19.04.2022 в 08:44
В Бурятии сгорели пять домов
19.04.2022 в 08:24
В Бурятии перевернулась маршрутка с пассажирами
18.04.2022 в 23:12
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
ФАП-«ляпы» огорчают сельских жителей Бурятии
Дефекты зданий и оборудования медицинских учреждений выявлены в 11 селах из 41 проверенного ОНФ
19.04.2022 в 10:07
В Бурятии текущая волна COVID-19 близка к завершению
Восемнадцать заболевших за сутки при 32 выздоровевших жителей республики
19.04.2022 в 09:37
В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса
Однако желающих ехать в республику пока нет
19.04.2022 в 08:44
В Бурятии стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки
Они состоятся 30 апреля - 1 мая и 7- 8 мая

18.04.2022 в 19:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru