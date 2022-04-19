Общество 19.04.2022 в 11:51

Байкал норовит утопить иркутские джипы

Разрушение льда на озере-море вошло в активную фазу
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Текст: Номер один
Байкал норовит утопить иркутские джипы
Спасатели Байкальского отряда дважды реагировали на происшествия, связанные с провалом автомобилей под лед. Обе машины принадлежали иркутянам, сообщили в пресс-службе БПСО.

В Баргузинском районе Буряти (устье реки Баргузин) 15 апреля при движении по льду автомобиль Mitsubishi Pajero Sport провалился под лед боковой, затем передней частью. Спасатели с помощью лебедки извлекли автомобиль и транспортировали его до безопасного места.

В Ольхонском районе (местность Шида, залив Мухор) 16 апреля при передвижении по льду озера Байкал автомобиль Toyota Land Cruise» частично провалился под лед. Спасатели зафиксировали автомобиль, предотвратив полный провал под лед.



К счастью, водители и пассажиры не пострадали.

Между тем, спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными всем - разрушение льда на Байкале вошло в активную фазу. Опасности грозят не только престижным джипам и не только иркутянам.

Фото: БПСО
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