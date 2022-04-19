Общество 19.04.2022 в 11:51
Байкал норовит утопить иркутские джипы
Разрушение льда на озере-море вошло в активную фазу
Текст: Номер один
Спасатели Байкальского отряда дважды реагировали на происшествия, связанные с провалом автомобилей под лед. Обе машины принадлежали иркутянам, сообщили в пресс-службе БПСО.
В Баргузинском районе Буряти (устье реки Баргузин) 15 апреля при движении по льду автомобиль Mitsubishi Pajero Sport провалился под лед боковой, затем передней частью. Спасатели с помощью лебедки извлекли автомобиль и транспортировали его до безопасного места.
В Ольхонском районе (местность Шида, залив Мухор) 16 апреля при передвижении по льду озера Байкал автомобиль Toyota Land Cruise» частично провалился под лед. Спасатели зафиксировали автомобиль, предотвратив полный провал под лед.
К счастью, водители и пассажиры не пострадали.
Между тем, спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными всем - разрушение льда на Байкале вошло в активную фазу. Опасности грозят не только престижным джипам и не только иркутянам.
Фото: БПСО
В Баргузинском районе Буряти (устье реки Баргузин) 15 апреля при движении по льду автомобиль Mitsubishi Pajero Sport провалился под лед боковой, затем передней частью. Спасатели с помощью лебедки извлекли автомобиль и транспортировали его до безопасного места.
В Ольхонском районе (местность Шида, залив Мухор) 16 апреля при передвижении по льду озера Байкал автомобиль Toyota Land Cruise» частично провалился под лед. Спасатели зафиксировали автомобиль, предотвратив полный провал под лед.
К счастью, водители и пассажиры не пострадали.
Между тем, спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными всем - разрушение льда на Байкале вошло в активную фазу. Опасности грозят не только престижным джипам и не только иркутянам.
Фото: БПСО
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