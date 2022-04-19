Байкал норовит утопить иркутские джипы

Спасатели Байкальского отряда дважды реагировали на происшествия, связанные с провалом автомобилей под лед. Обе машины принадлежали иркутянам, сообщили в пресс-службе БПСО.В Баргузинском районе Буряти (устье реки Баргузин) 15 апреля при движении по льду автомобиль Mitsubishi Pajero Sport провалился под лед боковой, затем передней частью. Спасатели с помощью лебедки извлекли автомобиль и транспортировали его до безопасного места.В Ольхонском районе (местность Шида, залив Мухор) 16 апреля при передвижении по льду озера Байкал автомобиль Toyota Land Cruise» частично провалился под лед. Спасатели зафиксировали автомобиль, предотвратив полный провал под лед.К счастью, водители и пассажиры не пострадали.Между тем, спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными всем - разрушение льда на Байкале вошло в активную фазу. Опасности грозят не только престижным джипам и не только иркутянам.Фото: БПСО