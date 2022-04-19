Общество 19.04.2022 в 12:12

В Бурятии возбуждено второе уголовное дело после гибели пяти работников СЦКК

Байкальская природоохранная прокуратура РФ связала инцидент с «загрязнением атмосферы, повлекшем по неосторожности смерть человека»
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Текст: Номер один
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело после гибели пяти работников СЦКК

В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту трагического инцидента на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, где вечером 17 апреля на смотровой площадке приемного резервуара у насосной станции комплекса очистных сооружений были обнаружены тела пяти работников с признаками отравления неизвестным газом.

Байкальской межрегиональной прокуратурой незамедлительно начата проверка с выездом на место происшествия заместителя межрегионального прокурора и Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. В результате проверки установлено, что в воздухе рабочей зоны приемного резервуара зафиксированы превышения показателей по содержанию в испарениях метана и сероводорода.  В помещении, где были обнаружены тела работников, показатели по сероводороду значительно превышали предельно допустимые», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится под контролем природоохранного прокурора.

Как сообщал ранее «Номер один», ранее после проверки прокуратуры Бурятии Следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи .143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

Семьям каждого из погибших на Селенгинском ЦКК работников будет выплачена компенсация в размере миллиона рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Также руководство предприятия окажет помощь в организации и проведении похорон.

Ранее власти Бурятии сообщили о том, что из резервного фонда правительства Бурятии семьям погибших работников СЦКК выплатят компенсации по 500 тысяч рублей. Пострадавшей работнице выделят 200 тысяч рублей.

Фото: СЦКК

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