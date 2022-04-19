Паровоз-памятник «Генерал» отправляется на Тихорецкую, покидая Северобайкальск

Северобайкальский паровоз-памятник П36 «Генерал», который более 20 лет простоял на постаменте у санатория-профилактория «Подлеморье», отправляется на капитальный ремонт на станцию Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в пресс-службе ВСЖД. Технику будут восстанавливать в депо, которое специализируется на ремонте паровозной техники. На почетное место локомотива-памятника будет установлен ретро-тепловоз серии ТЭ3.Решение дать северобайкальскому паровозу вторую жизнь принято руководством компании РЖД. Рассматривается возможность его применения в туристических поездах на сети железных дорог России.П36 – один из самых совершенных отечественных паровозов. Машины этой серии называют «Генералами» за похожие на лампасы длинные полосы по бортам локомотива. Конструкционная скорость паровоза составляла 125 км/ч, мощность – 3077 лошадиных сил, при этом КПД достигал рекордных для этого типа машин 9%. В Северобайкальске в качестве памятника паровоз находился с сентября 1984 года.К слову, на самой Восточно-Сибирской железной дороге уже есть положительный опыт восстановления и последующего применения ретро-техники. Так, паровоз, простоявший более 30 лет на постаменте в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, был полностью восстановлен и используется для перевозки в туристических поездах.Примечательно, Бурятия богата памятниками локомотивам. В Улан-Удэ установлены три памятника паровозам и один электровозу.Паровоз «Серго Орджоникидзе» водружен в 1984-м году у проходной ЛВРЗ. Это единственный уцелевший экземпляр серии СО-17-1500. Второй паровоз серии «Сормовский усиленный». Он установлен на перроне железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Памятник поставили в 1987 году в честь трудового свершения двух машинистов Улан-Удэнского депо С.Д. Асеева и Д.Н. Ягодина, которые добились на нем рекордного пробега в 1 млн 756 тыс км без капитального ремонта - его не достиг ни один паровоз ВСЖД. Третий памятник в 2009 году появился в сквере у офиса ВСЖД. Это грузовой магистральный паровоз серии «Л», который назвали «Лебедянка» или «Лебедь» в честь конструктора Льва Лебедянского. Четвертый мемориал «тяги» - электровоз серии ВЛ60, которые эксплуатируются до сих пор. Один из них стоит сейчас рядом с «Лебедянкой».Памятник грузовому тепловозу ТЭ3 - основному локомотиву на неэлектрифицированных железных дорогах СССР – установлен в в 2019 году в Саган-Нуре Тугнуйским погрузочно-транспортнымуправлением. Таким образом, предприятие, входящее в Сибирскую угольную энергетическую компанию, отметило свое 15-летие. Ну, и северобайкальская история с «Генералом», которому надоело стоять на постаменте, и еще одним музейным ТЭЗ.Фото: ВСЖД