Общество 19.04.2022 в 12:44

Паровоз-памятник «Генерал» отправляется на Тихорецкую, покидая Северобайкальск

Рассматривается возможность его применения в туристических поездах на сети железных дорог России
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Паровоз-памятник «Генерал» отправляется на Тихорецкую, покидая Северобайкальск
Северобайкальский паровоз-памятник П36 «Генерал», который более 20 лет простоял на постаменте у санатория-профилактория «Подлеморье», отправляется на капитальный ремонт на станцию Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в пресс-службе ВСЖД.  Технику будут восстанавливать в депо, которое специализируется на ремонте паровозной техники. На почетное место локомотива-памятника будет установлен ретро-тепловоз серии ТЭ3.

Решение дать северобайкальскому паровозу вторую жизнь принято руководством компании РЖД. Рассматривается возможность его применения в туристических поездах на сети железных дорог России.

П36 – один из самых совершенных отечественных паровозов. Машины этой серии называют «Генералами» за похожие на лампасы длинные полосы по бортам локомотива. Конструкционная скорость паровоза составляла 125 км/ч, мощность – 3077 лошадиных сил, при этом КПД достигал рекордных для этого типа машин 9%. В Северобайкальске в качестве памятника паровоз находился с сентября 1984 года.

К слову, на самой Восточно-Сибирской железной дороге уже есть положительный опыт восстановления и последующего применения ретро-техники. Так, паровоз, простоявший более 30 лет на постаменте в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, был полностью восстановлен и используется для перевозки в туристических поездах.

Примечательно, Бурятия богата памятниками локомотивам.  В Улан-Удэ установлены три памятника паровозам и один электровозу.  

Паровоз «Серго Орджоникидзе» водружен в 1984-м году у проходной ЛВРЗ. Это единственный уцелевший экземпляр  серии СО-17-1500. Второй паровоз серии «Сормовский усиленный». Он установлен на перроне железнодорожного вокзала Улан-Удэ.  Памятник поставили в 1987 году в честь трудового свершения двух машинистов Улан-Удэнского депо С.Д. Асеева и Д.Н. Ягодина, которые добились на нем рекордного пробега в 1 млн 756 тыс км без капитального ремонта - его не достиг ни один паровоз ВСЖД. Третий памятник  в 2009 году появился в сквере у офиса ВСЖД. Это грузовой магистральный паровоз серии «Л», который назвали «Лебедянка» или «Лебедь» в честь конструктора Льва Лебедянского. Четвертый  мемориал «тяги» - электровоз серии ВЛ60, которые эксплуатируются до сих пор. Один из них стоит сейчас рядом с «Лебедянкой».

Памятник грузовому тепловозу ТЭ3 - основному локомотиву на неэлектрифицированных железных дорогах СССР – установлен в в 2019 году в Саган-Нуре Тугнуйским погрузочно-транспортнымуправлением. Таким образом, предприятие, входящее в Сибирскую угольную энергетическую компанию, отметило свое 15-летие. Ну, и северобайкальская история с «Генералом», которому надоело стоять на постаменте, и еще одним музейным ТЭЗ.

Фото: ВСЖД
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