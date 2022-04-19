Общество 19.04.2022 в 13:32
Выбираем куличи на пасху
Пасха – главное церковное событие второго месяца весны
Пасха – главное церковное событие второго месяца весны. Отмечать его будут 24 апреля и по традиции, каждый праздничный стол украсят пасхальные куличи. В интернете есть множество рецептов «самого вкусного» кулича, но какой из них действительно достоин такого имени – разбираемся вместе с АО «Каравай».
Основу любого кулича составляют мука, яйца, маргарин и сахар. В зависимости от желаемой начинки можно добавить особые ингредиенты. Кто - то готовит тесто с изюмом, как неизменную пасхальную классику праздничного стола, а кто - то добавляет мармелад или даже орех. Однако, самыми популярными начинками всегда были и остаются изюм, цукаты и шоколадные капли – именно такие начинки входят в линейку классических куличей на «Каравае». Технологи хлебозавода год за годом совершенствуют рецептуру классических куличей, а в этом году решили не мелочиться и увеличили количество начинки на 50% по сравнению с прошлым годом.
Но что делать, если хочется удивить друзей и близких праздничной выпечкой? Или преподнести кулич в подарок? В этом случае в ход идут самые сложные рецепты куличей. Кто то пользуется хлебопекарными смесями, кто то украшает кулич самым необычным способом. Работники на ангарском хлебозаводе задумались над уникальными куличами еще в прошлом году. «Попробовали около 50 различных рецептур, как собственных, так и от наших партнеров. Выпекли больше 200 куличей перед тем, как нашли подходящие ингредиенты и способ выпечки», признается главных технолог АО «Каравай».
Теперь на полках магазинов можно будет приобрести не только классические куличи с изюмом, шоколадом или цукатами, но и маленькие куличики по 65 грамм, в наборе по 3 штуки. Каждый из них украшен кремом и кондитерской посыпкой, а на вкус они напоминают современные маффины.
Но кроме этого в фирменных магазинах «Каравая» можно приобрести «Воскресный» и «Царский» кулич – премиальные виды пасхальной выпечки. И про премиум тут говорит не только название. Обожженная глазурь, кусочки настоящего лимона, красный или желтый мякиш, вяленая вишня и многое другое, что делает эти куличи по - настоящему самыми вкусными. И, конечно, по сложившейся традиции производство и сырье для куличей освящает Отец Владимир, священнослужитель Свято-Троицкого собора.
Продукт можно приобрести в торговых сетях, рознице и фирменных магазинах "АМТА" и "Каравай".
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Основу любого кулича составляют мука, яйца, маргарин и сахар. В зависимости от желаемой начинки можно добавить особые ингредиенты. Кто - то готовит тесто с изюмом, как неизменную пасхальную классику праздничного стола, а кто - то добавляет мармелад или даже орех. Однако, самыми популярными начинками всегда были и остаются изюм, цукаты и шоколадные капли – именно такие начинки входят в линейку классических куличей на «Каравае». Технологи хлебозавода год за годом совершенствуют рецептуру классических куличей, а в этом году решили не мелочиться и увеличили количество начинки на 50% по сравнению с прошлым годом.
Но что делать, если хочется удивить друзей и близких праздничной выпечкой? Или преподнести кулич в подарок? В этом случае в ход идут самые сложные рецепты куличей. Кто то пользуется хлебопекарными смесями, кто то украшает кулич самым необычным способом. Работники на ангарском хлебозаводе задумались над уникальными куличами еще в прошлом году. «Попробовали около 50 различных рецептур, как собственных, так и от наших партнеров. Выпекли больше 200 куличей перед тем, как нашли подходящие ингредиенты и способ выпечки», признается главных технолог АО «Каравай».
Теперь на полках магазинов можно будет приобрести не только классические куличи с изюмом, шоколадом или цукатами, но и маленькие куличики по 65 грамм, в наборе по 3 штуки. Каждый из них украшен кремом и кондитерской посыпкой, а на вкус они напоминают современные маффины.
Но кроме этого в фирменных магазинах «Каравая» можно приобрести «Воскресный» и «Царский» кулич – премиальные виды пасхальной выпечки. И про премиум тут говорит не только название. Обожженная глазурь, кусочки настоящего лимона, красный или желтый мякиш, вяленая вишня и многое другое, что делает эти куличи по - настоящему самыми вкусными. И, конечно, по сложившейся традиции производство и сырье для куличей освящает Отец Владимир, священнослужитель Свято-Троицкого собора.
Продукт можно приобрести в торговых сетях, рознице и фирменных магазинах "АМТА" и "Каравай".
Реклама.
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