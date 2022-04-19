В Бурятии собираются выращивать картофель в пробирках

В БГСХА разработали необычный проект – там создадут лабораторию по производству безвирусного картофеля. Для выведения здорового посадочного картофеля используют метод клонального микроразмножения – то есть будут выращивать посадочный материал в пробирке.

В республике после введения западных санкций и роста курса доллара обострился вопрос с продовольственной обеспеченностью. Цены на овощи поползли вверх. Картофель за год подорожал почти в два раза – сейчас мешок продают в среднем за 2200 руб.

Столь высокие цены объясняются тем, что в республике картофеля слишком мало. Большей частью «второй хлеб» выращивают в личных подсобных хозяйствах. Крупные фермеры сажают недостаточно, в результате овощ приходится завозить из других регионов и даже стран – все мы видели египетскую картошку на прилавках магазинов.

В этих условиях в Бурятии задумались о том, как обеспечить всех желающих качественным местным картофелем.

- Известно, что урожайность картофеля на 40% зависит от качественного посадочного материала, который необходимо постоянно оздоравливать. Делать это необходимо не реже одного раза в три года, а менять сорта не реже одного раза в пять лет. Сегодня доля отечественного посадочного материала картофеля в России достигает 35%. Наш проект направлен на поддержку отечественной селекции и импортозамещения. Проект создания лаборатории в Бурятии обсуждался давно, сейчас он нашел поддержку со стороны государства, - рассказывает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев.

Технология оздоровления основана на том, что некоторые клетки на самых кончиках ростков делятся настолько быстро, что в них не успевают проникнуть находящиеся в растении вирусы. Из этих клеток и получают новые здоровые растения. Процесс довольно кропотливый: сначала клетки отделяют (под микроскопом и в стерильных условиях) и выращивают материал в лаборатории на питательных средах. Затем проводят диагностику: если вирусы не обнаруживаются, то материал размножают дальше. Получившиеся мини-кустики размещают, как правило, в теплице: за сезон там формируются мини-клубни (их размер 1-3 см).

- Путем размножения картофеля через черенки или микроклубни диаметром до 1 см можно очень быстро размножить любой сорт картофеля. Тогда у нас был бы свой семенной материал, - отмечает председатель комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Анатолий Кушнарев.

Для проекта будет создана специальная лаборатория. Среди преимуществ этого метода размножения перед традиционными ученые называют получение генетически однородного посадочного материала, освобождение растений от вирусов и болезней, высокий коэффициент размножения, сокращение продолжительности селекционного процесса, возможность проведения работ в течение всего года и экономию площадей, необходимых для выращивания посадочного материала.



Фото: "Номер один"