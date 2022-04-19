В Улан-Удэ началась реконструкция детской площадки Натальи Водяновой в парке «Юбилейный». По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова средства на ремонт в размере 7,5 млн были заложены в городской бюджет на 2022 год.- Зa вpeмя экcплyaтaции элeмeнты игpoвoгo oбopyдoвaния и пoкpытия paзpyшилиcь. B нacтoящee вpeмя они нe cooтвeтcтвyют тpeбoвaниям ГOCT, a тaкжe нopмaм бeзoпacнocти. Пoэтoмy плoщaдкa былa вpeмeннo зaкpытa. Пo мoeмy пopyчeнию Кoмитeт пo кyльтype зaнялcя изыcкaниeм cpeдcтв для peмoнтa и oбнoвлeния плoщaдки. Pacxoды в paзмepe 7,5 млн pyблeй зaлoжeны в бюджeт 2022 гoдa, - сообщал ранее Игорь Шутенков.Как сообщили в мэрии города, сейчас ведутся подготовительные работы, закупаются малые архитектурные формы. С этой недели подрядчик – ООО «Индекс» - приступил к демонтажным работам, после чего установит новое игровое оборудование, заменит резиновое покрытие и покрасит ограждения. Уже к 1 июня площадка должна открыться для детей.Кроме этого, сегодня в «Юбилейном» начался капремонт баскетбольной площадки стоимостью 3,8 млн рублей. Здесь постелят новое резиновое покрытие и освежат ограждение. Срок окончания работ - 22 мая.Напомним, одна из самых современных и красивых детских площадок появилась в столице Бурятии в 2009 году. Построил ее благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Это была уже 40-я по счету площадка фонда в городах России. В Улан-Удэ она была построена при долевом участии фонда, предпринимателей и администрации. Для самых маленьких были установлены песочницы и качели, для ребятишек постарше - большой пиратский корабль, а для подростков - баскетбольные кольца, рампы для велосипедистов и скейтбордистов.С 2015 года безвозмездным пользователем «водяновской» площадки стала Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, все эти годы учреждение поддерживало техническое состояние и чистоту. Ежегодно здесь проводилась противоклещевая обработка, посадка цветов и другие работы. Неоднократно проводился плановый ремонт.Как уточнили в мэрии, согласно техническому паспорту максимальный срок эксплуатации игрового оборудования составляет не более 10 лет. После этого его эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния.Фото: мэрия Улан-Удэ