В Улан-Удэ за неделю собрали 56 тонн старых покрышек

- Акция прошла в рамках месячника чистоты, который стартовал 28 марта. По поручению мэра Улан-Удэ, в связи с пониженным температурным режимом, месячник по санитарной очистке продлен до 7 мая, - рассказала она.





- Активное участие в акциях принимают коллективы предприятий всех форм собственности, общественных организаций, учащиеся СУЗов, ВУЗов и общеобразовательных учреждений, - отметила Светлана Григорьева.





В ходе акции «Город без покрышек», которая прошла с 11 по 17 апреля, жители Улан-Удэ сдали более 56 тонн автошин в специальные пункты сбора, которые были организованы в каждом районе города. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Светлана Григорьева.С начала месячника чистоты убрано 1200 дворовых территорий, очищено 192 подвала и чердака, проведено более 100 экологических акций.В рамках месячника чистоты, помимо санитарной очистки и благоустройства территорий, производятся посадки деревьев и кустарников. Во дворах, на придомовых территориях управляющие компании вместе с жильцами ремонтируют и красят скамейки, урны, малые архитектурные формы.Фото: мэрия Улан-Удэ