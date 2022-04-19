Пожилой житель Улан-Удэ погиб, потребовав от молодых собутыльников продолжения пьянки

В Улан-Удэ в поселке Матросова 16 апреля утром на детской площадке возле одного из домов было обнаружено тело 66-летнего пенсионера с травмами головы, туловища и повреждениями внутренних органов. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении данного преступления задержаны два молодых человека, 18 и 27 лет, с которыми потерпевший незадолго до происшествия распивал спиртные напитки, а затем поссорился. В ходе допроса молодые люди дали подробные показания об обстоятельствах расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, обвиняемые трудились неподалеку от места происшествия на производственной базе. Они не смогли 15 апреля уехать домой, так как допоздна задержались на работе. По пути с остановки обратно на базу молодые люди купили спиртное и стали его употреблять на детской площадке возле магазина. В этот момент к ним подошли пожилой мужчина со своей сожительницей. Познакомившись, они стали компанией распивать алкогольные напитки.Спустя некоторое время мужчина принялся требовать от новых знакомых, чтобы они приобрели еще спиртного. Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой молодые люди жестоко избили пенсионера. Сожительница попыталась вмешаться, однако обвиняемые пригрозили и ей. Женщина убежала домой и там уснула. После этого молодые люди оставили избитого потерпевшего на площадке и ушли на свою базу. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Утром его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru