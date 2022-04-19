Общество 19.04.2022 в 16:39
Пожилой житель Улан-Удэ погиб, потребовав от молодых собутыльников продолжения пьянки
Тело 66-летнего пенсионера на детской игровой площадке обнаружили случайные прохожие
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в поселке Матросова 16 апреля утром на детской площадке возле одного из домов было обнаружено тело 66-летнего пенсионера с травмами головы, туловища и повреждениями внутренних органов. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны два молодых человека, 18 и 27 лет, с которыми потерпевший незадолго до происшествия распивал спиртные напитки, а затем поссорился. В ходе допроса молодые люди дали подробные показания об обстоятельствах расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, обвиняемые трудились неподалеку от места происшествия на производственной базе. Они не смогли 15 апреля уехать домой, так как допоздна задержались на работе. По пути с остановки обратно на базу молодые люди купили спиртное и стали его употреблять на детской площадке возле магазина. В этот момент к ним подошли пожилой мужчина со своей сожительницей. Познакомившись, они стали компанией распивать алкогольные напитки.
Спустя некоторое время мужчина принялся требовать от новых знакомых, чтобы они приобрели еще спиртного. Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой молодые люди жестоко избили пенсионера. Сожительница попыталась вмешаться, однако обвиняемые пригрозили и ей. Женщина убежала домой и там уснула. После этого молодые люди оставили избитого потерпевшего на площадке и ушли на свою базу. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Утром его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.
Ведется следствие.
Фото: buryatia.sledcom.ru
По подозрению в совершении данного преступления задержаны два молодых человека, 18 и 27 лет, с которыми потерпевший незадолго до происшествия распивал спиртные напитки, а затем поссорился. В ходе допроса молодые люди дали подробные показания об обстоятельствах расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, обвиняемые трудились неподалеку от места происшествия на производственной базе. Они не смогли 15 апреля уехать домой, так как допоздна задержались на работе. По пути с остановки обратно на базу молодые люди купили спиртное и стали его употреблять на детской площадке возле магазина. В этот момент к ним подошли пожилой мужчина со своей сожительницей. Познакомившись, они стали компанией распивать алкогольные напитки.
Спустя некоторое время мужчина принялся требовать от новых знакомых, чтобы они приобрели еще спиртного. Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой молодые люди жестоко избили пенсионера. Сожительница попыталась вмешаться, однако обвиняемые пригрозили и ей. Женщина убежала домой и там уснула. После этого молодые люди оставили избитого потерпевшего на площадке и ушли на свою базу. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Утром его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.
Ведется следствие.
Фото: buryatia.sledcom.ru