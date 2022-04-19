Общество 19.04.2022 в 17:08
Группа The Hu выступила на сцене фестиваля Coachella в США
Во второй день фестиваля рокеры из Монголии исполнили песню «Шихихутуг»
Текст: Номер один
Монгольская рок-группа The Hu выступила на главной сцене крупнейшего музыкального фестиваля Coachella, который проходит в Индио (Калифорния, США) с 15 по 24 апреля, сообщает МОНЦАМЭ. Во второй день фестиваля рокеры из Монголии исполнили песню «Шихихутуг».
В этом году The Weeknd стал хедлайнером фестиваля вместо Канье Уэста, который отказался от участия за две недели до мероприятия. Также хедлайнерами фестиваля стали Билли Айлиш и Гарри Стайлз.
Coachella- это один из крупнейших, популярных и посещаемых музыкальных фестивалей в США, на который съезжаются люди со всего мира, чтобы стать частью невероятного музыкального события. Фестиваль был перенесен на два года из-за пандемии.
Первая Coachella состоялась в 1999 году. С тех пор этот фестиваль стал одним из самых известных музыкальных мероприятий Северной Америки. Оно объединяет любителей музыки различной жанровой направленности. Каждый год фестиваль посещают более 200 тыс. человек и около 40 млн смотрят прямой эфир со всех концов земли. Цена билетов составляет более 400 долларов США, а VIP-билеты стоят 900 долларов США.
Фото: montsame.mn
В этом году The Weeknd стал хедлайнером фестиваля вместо Канье Уэста, который отказался от участия за две недели до мероприятия. Также хедлайнерами фестиваля стали Билли Айлиш и Гарри Стайлз.
Coachella- это один из крупнейших, популярных и посещаемых музыкальных фестивалей в США, на который съезжаются люди со всего мира, чтобы стать частью невероятного музыкального события. Фестиваль был перенесен на два года из-за пандемии.
Первая Coachella состоялась в 1999 году. С тех пор этот фестиваль стал одним из самых известных музыкальных мероприятий Северной Америки. Оно объединяет любителей музыки различной жанровой направленности. Каждый год фестиваль посещают более 200 тыс. человек и около 40 млн смотрят прямой эфир со всех концов земли. Цена билетов составляет более 400 долларов США, а VIP-билеты стоят 900 долларов США.
Фото: montsame.mn