Жителя Бурятии спасли от робинзонады

В Бурятии сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы 19 апреля поздно вечером получили информацию о том, что сторожу паромной переправы, находящемуся на острове реки Селенга вблизи села Татаурово Прибайкальского района требуется помощь в эвакуации с острова.На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Установлено, что из-за образовавшегося затора произошло поднятие уровня воды в Селенге. В результате подъема уровня воды оказался подтопленным сторожевой дом Татауровской паромной переправы.Спасатели эвакуировали 54-летнего сторожа, который был передан работникам скорой помощи в удовлетворительном состоянии .Фото: администрация Улан-Удэ