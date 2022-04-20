Доллар наш

Центробанк снял оковы с заграничной валюты и разрешил россиянам покупать и продавать доллары. Казалось бы, эта тема так остро обсуждалась в последнее время, что люди должны устроить по этому поводу праздник. Но… Оказывается, для тех, кто живет в Бурятии, валютные истории не столь важны, как сахар и гречка.

18 апреля Центробанк России снова разрешил продавать доллары и евро гражданам. До этого с 9 марта купить наличную валюту было невозможно. Такие меры регулятор принял, чтобы население перестало массово скупать валюту и, видимо, переключилось на сахар.Сейчас жажда что-нибудь скупить у людей схлынула и зеленые бумажки снова можно приобретать в специально отведенных для этого местах. Но деньги уже потрачены, а в кладовках стоят мешки с крупами. Так что коллекционировать изображения американских президентов никто не кинулся. По крайней мере в Бурятии.И это понятно – доллары в банку не закатать, а зимой не отведать под сало и картошечку. Из них не сварить варенье и даже кашу нормальную не приготовить. Отсюда очевидный вопрос: а зачем они тогда вообще нужны?