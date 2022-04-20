Общество 20.04.2022 в 10:25

«Корона» не хочет прощаться с Бурятией

После падения новых случаев до минимума сегодня вновь 48 фактов заражений
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Текст: Номер один
«Корона» не хочет прощаться с Бурятией
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 628. Это на 48 случаев больше, чем было во вторник. Днем ранее прирост составлял всего 18 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 946). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 993 человека, за последние сутки – двое (оба 65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 43 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 222 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 165. За предыдущие сутки госпитализировано 17 пациентов.

В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ –5 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 3.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 300 коек: занято –222, свободно – 78 коек. Занятость коечного фонда составляет 74%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 388 человек.

Выздоровели от коронавируса – 132 025 (+38) человек.

В республике всего первично привиты коронавируса 499 161 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 222 человека (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 161 050 человек, завершили - 148 301.


Фото: pixabay.com
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