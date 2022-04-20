В Бурятии задержаны подпольные оружейники

Федеральной службой безопасности РФедерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны. Задержанные причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщила пресс-служба ФСБ.В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 21 пулемет («MG-42», «М-60», «Browning», «Максим», «ДП-27», «РПД», «РПК»), 30 автоматов («АК-103», «АК-105», «АКМ», «АК-74», «АКС-74У», «Stg-44»), 55 пистолетов- пулеметов («Thompson», «VZ-26», «SA-26», «МР-40», «Кедр», «ППС», «ППШ»), 230 пистолетов и револьверов («Glock», «Beretta», «Luger», «Colt», «Desert Eagle», «Browning», «Walther», «Mauser», «Bulldog», «Reck», «Feg-37M», «Star», «CZ», «АПС», «Коровина», «Марголина», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «СПШ», «Страж», «Сталкер», «Buldog», «Smith&Wesson», «Наган»), 224 винтовки и карабина («Mauser», «Benallie», «Tikka», «Mannlicher», «Rossi», «Savage», «Mossberg», «Winchester», «СВТ», «СКС», «КО» «Сайга», «Тигр», «ТОЗ», «СВД», «Вепрь», «Мосина»), а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-42», «РПГ-40», «М-24»), 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.Фото: pixabay.com