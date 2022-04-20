Общество 20.04.2022 в 11:24

В Улан-Удэ задержаны девушки, нанесшие побои 15-летней школьнице

Ее сверстница и 17-летняя школьница били потерпевшую палкой, видео оказалось в сети

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В Улан-Удэ задержаны девушки, нанесшие побои 15-летней школьнице
В Улан-Удэ днем 19 апреля сотрудники полиции в сообществе одного из популярных мессенджеров выявили видео с несовершеннолетней, которой, по словам автора, неустановленные лица нанесли побои в районе поселка Кирзавод. На лице девочки имелись гематомы, верхняя одежда отсутствовала. Этот факт сразу зарегистрирован в органах внутренних дел, полицейскими незамедлительно начата проверка, сообщили в МВД по Бурятии.

Впоследствии в полицию поступило заявление от бабушки потерпевшей. Женщина рассказала о том, что ее 15-летнюю внучку не только избили: домой она вернулась без куртки, сотового телефона и ключей.

В ходе проверки подросток была опрошена сотрудниками полиции, по горячим следам установлены лица, нанесшие ей побои – малознакомая 17-летняя студентка колледжа и ее подруга – 15-летняя школьница.

По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей. Кроме того, они сняли с нее и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон. После чего проводили полураздетую пострадавшую до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси. Злоумышленницы скрылись.

Обе воспитываются в полных благополучных семьях. При этом 15-летняя обидчица состоит на учете в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Также имеется информация о том, что несколькими днями ранее 17-летняя злоумышленница уже наносила побои пострадавшей.

После осмотра медиками потерпевшая отпущена домой.

Полицейские с места происшествия изъяли верхнюю одежду и кофту несовершеннолетней со следами крови. В отношении родителей девушек, нанесших побои потерпевшей, составлены административные протоколы за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Собранные полицейскими материалы направлены в Следственный отдел Следственного управления СК по Железнодорожному району Улан-Удэ для принятия правового решения.

Фото: соцсети/скриншот
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преступность побои подростки

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